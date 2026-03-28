La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano. Durante estos días se conmemoran los momentos cruciales de la vida de Jesucristo, desde su entrada en Jerusalén hasta su resurrección.

En 2026, la Semana Mayor inicia el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y culmina el 5 de abril con el Domingo de Resurrección. A continuación, te explicamos qué se celebra cada día de la Semana Santa.

¿Qué se celebra cada día de Semana Santa?

Domingo de Ramos

¿Qué se celebra?

La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

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Jesús llega montado en un burro y es recibido por una multitud que lo aclama como rey con palmas y mantos, en un gesto de honor que marca el inicio de los eventos que conducirán a su muerte. Este día recuerda cómo la fe puede ser entusiasta pero también cambiante, por lo que invita a preguntarse si nuestras convicciones se mantienen firmes o dependen de las circunstancias.

Lunes Santo

¿Qué se celebra?

Las enseñanzas de Jesús en Jerusalén.

Durante este día se recuerda, entre otros episodios, la expulsión de los mercaderes del templo, donde Jesús denuncia el uso indebido de un espacio sagrado para intereses comerciales. Este hecho resalta la importancia de una fe auténtica y coherente, llevando a reflexionar sobre si nuestras acciones realmente reflejan los valores que decimos tener.

Martes Santo

¿Qué se celebra?

Los anuncios de Jesús sobre su destino y las pruebas que enfrentarán sus discípulos.

Durante este día la iglesia recuerda las enseñanzas en las que Jesús anticipa los acontecimientos que vendrán, incluyendo el sufrimiento, la traición y las dificultades de sus seguidores. Este momento resalta la conciencia de lo que está por ocurrir y la fragilidad humana ante situaciones difíciles, invitando a reflexionar sobre cómo se enfrentan las pruebas y la fidelidad en momentos de crisis.

Miércoles Santo

¿Qué se celebra?

El acuerdo de Judas Iscariote para entregar a Jesús.

El Miércoles Santo se recuerda el momento en que Judas pacta con las autoridades religiosas la entrega de Jesucristo a cambio de dinero, lo que marca el paso definitivo hacia su arresto. Más que la traición en sí, el énfasis está en la decisión previa que desencadena los hechos posteriores, invitando a reflexionar sobre el peso de las decisiones personales y sus consecuencias.

Jueves Santo

¿Qué se celebra?

La Última Cena, el lavatorio de los pies y la oración en Getsemaní.

Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos, instituye la Eucaristía, lava sus pies como símbolo de humildad y enfrenta momentos de angustia antes de ser arrestado. Estos hechos resaltan el valor del servicio y la entrega, invitando a reflexionar sobre cómo se vive el compromiso con los demás y la capacidad de servir con humildad.

Este día da inicio al Triduo Pascual, el período central de la Semana Santa.

Viernes Santo

¿Qué se celebra?

La pasión y muerte de Jesús.

Jesús es juzgado, condenado y crucificado, en un acto que representa el sacrificio máximo. Este día invita al recogimiento y a reflexionar sobre el significado del dolor, el amor y la entrega, cuestionando hasta qué punto se está dispuesto a dar por los demás.

Sábado Santo

¿Qué se celebra?

El tiempo en que Jesús permanece en el sepulcro.

Tras la crucifixión, se vive un momento de silencio, incertidumbre y espera entre sus seguidores. Este día simboliza los periodos de oscuridad en la vida y la necesidad de mantener la esperanza incluso en medio de la duda.

Domingo de Resurrección

¿Qué se celebra?

La resurrección de Jesús.

El sepulcro aparece vacío y se anuncia que Jesús ha resucitado, marcando el triunfo de la vida sobre la muerte. Este día representa la esperanza, la renovación y la posibilidad de empezar de nuevo, invitando a reflexionar sobre qué aspectos de la vida necesitan un cambio o un nuevo comienzo.

La Semana Santa no solo recorre los momentos finales de la vida de Jesucristo, sino que también propone una reflexión sobre la fe, las decisiones y el sentido de la vida. Más allá de la tradición, cada día ofrece una oportunidad para detenerse, evaluar el presente y mirar hacia adelante con una nueva perspectiva.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más