La Junta Central Electoral (JCE) resaltó los avances alcanzados en el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad y electoral, al señalar que más de un millón de ciudadanos y ciudadanas ya han actualizado su documento.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el organismo recordó que la nueva cédula ya ha llegado a la comunidad dominicana residente en el exterior, como parte de los esfuerzos para garantizar que los dominicanos puedan acceder al documento sin importar dónde se encuentren.

La JCE también informó que ha habilitado horarios extraordinarios en distintos centros de renovación para facilitar el proceso a la población y aumentar la cantidad de personas que puedan realizar el trámite.

Asimismo, destacó que el nuevo documento de identidad recibió reconocimiento internacional al ser galardonado como el Mejor Documento de Identidad 2026, un premio que, según la entidad, respalda los estándares de seguridad e innovación incorporados en la nueva cédula.

La publicación fue acompañada de la pregunta: “¿Qué puede pasar en 60 días?”, en referencia al tiempo transcurrido desde el inicio de la jornada de renovación y a los resultados alcanzados hasta el momento.

Centros 24 horas recibirán ciudadanos sin importar el mes de cumpleaños

Los centros de cedulación de servicio continuo, es decir, aquellos que operan bajo modalidad 24 horas, ampliarán su horario nocturno para recibir a toda la ciudadanía que desee realizar el proceso de renovación de cédula.

El nuevo horario nocturno será de 9:00 de la noche a 7:00 de la mañana.

Durante ese período, los ciudadanos podrán acudir sin importar el mes de cumpleaños, una flexibilización importante dentro de un proceso que, en su modalidad regular, se desarrolla por calendario de nacimiento.

La JCE indicó que este servicio estará disponible conforme a un aforo especial en los centros habilitados 24 horas, por lo que recomendó a la población acudir preparada para completar el proceso de renovación.

Personas de 90 años o más podrán ir cualquier mes Otra de las medidas anunciadas por la JCE favorece a los dominicanos y dominicanas de 90 años o más, quienes podrán asistir fuera del mes de cumpleaños a cualquier centro de cedulación del territorio nacional para renovar su nueva cédula. MIRA TAMBIÉN ¿Suspendieron un tramo del Teleférico de Santo Domingo? Conozca la ruta alternativa disponible Código Penal genera preocupación en el sector salud; experto propone tribunales especializados para casos de negligencia médica La disposición elimina para este grupo la limitación del calendario por mes de nacimiento, lo que facilita el acceso al documento a una población que requiere atención diferenciada por razones de edad, movilidad y salud. Esta medida se suma a los mecanismos de atención preferencial que la institución ha establecido para adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y ciudadanos que requieren asistencia especial.

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