La Empresa Metropolitana de Transporte informó que el servicio de la Línea 1, tramo 2, del Teleférico de Santo Domingo permanecerá temporalmente suspendido debido a trabajos de inspección correspondientes al mantenimiento programado del sistema.

La interrupción afectará el recorrido comprendido entre las estaciones Charles de Gaulle y Sábana Perdida.

No obstante, las demás estaciones y tramos de la línea continuarán operando con normalidad.

Como medida de apoyo a los usuarios, la entidad indicó que autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) estarán ofreciendo transporte alternativo en el tramo afectado durante el período de suspensión.

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La Empresa Metropolitana de Transporte agradeció la comprensión de los pasajeros y ofreció disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar.

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