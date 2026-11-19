Con la llegada del Black Friday, los establecimientos comerciales multiplican sus ofertas y descuentos. Sin embargo, los consumidores deben saber que comprar un producto a un precio rebajado no significa renunciar a sus derechos ni a las garantías establecidas por la legislación dominicana.
La Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, número 358-05, establece que los comercios deben responder por la calidad de los productos que venden y respetar las características y condiciones anunciadas.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, advirtió que la institución mantiene operativos para detectar ofertas engañosas, aumentos artificiales de precios y promociones que no se correspondan con las condiciones reales de venta.
"Por esta razón, recomendamos a los ciudadanos comprobar la identidad de los establecimientos, comparar los precios antes de realizar una compra y verificar las condiciones de entrega, las garantías, la disponibilidad de los artículos y los posibles cargos adicionales que puedan modificar el costo final", sostuvo Alcántara en un comunicado de la institución.
¿Qué ocurre si un producto en oferta sale defectuoso?
El artículo 63 de la Ley 358-05 establece la responsabilidad de los proveedores por la calidad e idoneidad de los bienes que comercializan. Por tanto, un establecimiento no puede negarse a responder por un defecto alegando que el artículo fue adquirido durante una promoción.
En el caso de los bienes duraderos, como electrodomésticos y equipos electrónicos, los artículos 66 y 70 contemplan la protección mediante garantía. Cuando se comprueba una falla cubierta, el consumidor puede exigir una reparación gratuita y satisfactoria. Si no es posible solucionar el problema, puede solicitar la sustitución del producto, una rebaja del precio o la devolución del dinero, según corresponda.
¿Los establecimientos están obligados a aceptar devoluciones?
Es importante distinguir entre un producto defectuoso y uno que simplemente dejó de gustarle al comprador.
Cuando una persona cambia de opinión o ya no quiere el artículo, las posibilidades de devolución dependerán de la política comercial del establecimiento y de las condiciones aplicables.
Sin embargo, si el producto presenta defectos o no corresponde a las características anunciadas, el consumidor cuenta con mecanismos legales para reclamar. La Resolución 005-2012 de Pro Consumidor también contempla alternativas de reparación, sustitución y devolución en los casos previstos.
¿Cómo presentar una reclamación?
Si el establecimiento no responde por un producto defectuoso o incumple las condiciones de una oferta, el consumidor puede acudir a Pro Consumidor y presentar una reclamación.
Para respaldar el procedimiento, debe conservar la factura o comprobante de pago, el certificado de garantía, la publicidad de la promoción y cualquier evidencia de la comunicación con el comercio.
La institución dispone de un formulario de denuncias y reclamaciones en su página web, proconsumidor.gob.do. El servicio es gratuito y, según la información publicada por la entidad, el plazo para convocar a las partes a conciliación o declarar improcedente una reclamación es de 10 a 15 días.
Recomendaciones antes de comprar
Pro Consumidor exhorta a los ciudadanos a comparar los precios, verificar las fechas y restricciones de las promociones, comprobar la disponibilidad de los artículos y preguntar por las condiciones de entrega y garantía.
En las compras por internet, también recomienda verificar la identidad del establecimiento y conservar capturas de pantalla de los precios y las características anunciadas.
Aprovechar los descuentos del Black Friday no implica perder los derechos como consumidor. La factura, la garantía y la publicidad de la oferta pueden ser fundamentales para demostrar un incumplimiento y exigir una solución.
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