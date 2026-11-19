Con la llegada del Black Friday, los establecimientos comerciales multiplican sus ofertas y descuentos. Sin embargo, los consumidores deben saber que comprar un producto a un precio rebajado no significa renunciar a sus derechos ni a las garantías establecidas por la legislación dominicana.

La Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, número 358-05, establece que los comercios deben responder por la calidad de los productos que venden y respetar las características y condiciones anunciadas.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, advirtió que la institución mantiene operativos para detectar ofertas engañosas, aumentos artificiales de precios y promociones que no se correspondan con las condiciones reales de venta.

Eddy Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor.

"Por esta razón, recomendamos a los ciudadanos comprobar la identidad de los establecimientos, comparar los precios antes de realizar una compra y verificar las condiciones de entrega, las garantías, la disponibilidad de los artículos y los posibles cargos adicionales que puedan modificar el costo final", sostuvo Alcántara en un comunicado de la institución.

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¿Qué ocurre si un producto en oferta sale defectuoso?

El artículo 63 de la Ley 358-05 establece la responsabilidad de los proveedores por la calidad e idoneidad de los bienes que comercializan. Por tanto, un establecimiento no puede negarse a responder por un defecto alegando que el artículo fue adquirido durante una promoción.

En el caso de los bienes duraderos, como electrodomésticos y equipos electrónicos, los artículos 66 y 70 contemplan la protección mediante garantía. Cuando se comprueba una falla cubierta, el consumidor puede exigir una reparación gratuita y satisfactoria. Si no es posible solucionar el problema, puede solicitar la sustitución del producto, una rebaja del precio o la devolución del dinero, según corresponda.

¿Los establecimientos están obligados a aceptar devoluciones?

Es importante distinguir entre un producto defectuoso y uno que simplemente dejó de gustarle al comprador.

Cuando una persona cambia de opinión o ya no quiere el artículo, las posibilidades de devolución dependerán de la política comercial del establecimiento y de las condiciones aplicables.

Black Friday.

Sin embargo, si el producto presenta defectos o no corresponde a las características anunciadas, el consumidor cuenta con mecanismos legales para reclamar. La Resolución 005-2012 de Pro Consumidor también contempla alternativas de reparación, sustitución y devolución en los casos previstos.

¿Cómo presentar una reclamación?

Si el establecimiento no responde por un producto defectuoso o incumple las condiciones de una oferta, el consumidor puede acudir a Pro Consumidor y presentar una reclamación.

Para respaldar el procedimiento, debe conservar la factura o comprobante de pago, el certificado de garantía, la publicidad de la promoción y cualquier evidencia de la comunicación con el comercio.

La institución dispone de un formulario de denuncias y reclamaciones en su página web, proconsumidor.gob.do. El servicio es gratuito y, según la información publicada por la entidad, el plazo para convocar a las partes a conciliación o declarar improcedente una reclamación es de 10 a 15 días.

Recomendaciones antes de comprar

Pro Consumidor exhorta a los ciudadanos a comparar los precios, verificar las fechas y restricciones de las promociones, comprobar la disponibilidad de los artículos y preguntar por las condiciones de entrega y garantía.

En las compras por internet, también recomienda verificar la identidad del establecimiento y conservar capturas de pantalla de los precios y las características anunciadas.

Aprovechar los descuentos del Black Friday no implica perder los derechos como consumidor. La factura, la garantía y la publicidad de la oferta pueden ser fundamentales para demostrar un incumplimiento y exigir una solución.