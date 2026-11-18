El Black Friday, también conocido como Viernes Negro, se celebrará el próximo viernes 27 de noviembre de 2026, una fecha en la que numerosos establecimientos comerciales de República Dominicana ofrecen descuentos en electrodomésticos, tecnología, ropa, muebles y otros productos.

Sin embargo, no todas las promociones representan necesariamente un ahorro para los consumidores. Los precios anteriores, los porcentajes de descuento y las condiciones de venta son algunos de los elementos que deben evaluarse antes de realizar una compra.

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ha advertido sobre prácticas como los aumentos artificiales de precios antes de las temporadas promocionales, las ofertas ficticias y la publicidad que no corresponde con las condiciones reales de venta.

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Ante esta situación, existen varias recomendaciones que pueden ayudar a los compradores a determinar si una oferta realmente vale la pena o no.

Comparar el precio antes y durante el Black Friday

Una de las principales recomendaciones es conocer el precio habitual del producto antes de que comience la promoción, en lugar de confiar únicamente en el descuento anunciado por el establecimiento.

Por ejemplo, si un televisor costaba RD$30,000 semanas antes del Black Friday y durante la promoción se ofrece por RD$ 24,000, el consumidor estaría obteniendo un ahorro real de RD$ 6,000, equivalente al 20 %.

En cambio, si ese mismo televisor costaba RD$30,000, pero el comercio aumenta su precio de referencia a RD$40,000 para luego anunciarlo a RD$28,000 con un supuesto descuento del 30 %, el ahorro real respecto al precio habitual sería de apenas RD$2,000, equivalente a aproximadamente 6.7 %.

Por eso, resulta conveniente consultar los precios del artículo de interés con anticipación, comparar diferentes establecimientos y conservar fotografías o capturas de pantalla que permitan comprobar las variaciones.

Eddy Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó el pasado 16 de noviembre que la institución utiliza registros de precios anteriores a las temporadas promocionales para compararlos con los descuentos anunciados e identificar posibles irregularidades.

¿Cómo saber si el porcentaje de descuento es correcto?

Otro aspecto importante es verificar que el porcentaje anunciado corresponda con la reducción aplicada al precio original.

Para calcularlo, se debe restar el precio de oferta al precio anterior, dividir el resultado entre el precio anterior y multiplicarlo por 100. Por ejemplo, si una nevera tiene un precio habitual de RD$50,000 y durante el Black Friday se vende a RD$35,000, la reducción es de RD$15,000, equivalente a un 30 % de descuento.

También es recomendable comprobar si el precio promocional corresponde exactamente al mismo modelo, tamaño, capacidad y características del producto que se está comparando. En ocasiones, dos artículos pueden parecer idénticos, pero pertenecer a versiones diferentes, lo que influye en su valor comercial.

Cuidado con las condiciones ocultas de las promociones

Además del precio, los consumidores deben prestar atención a las restricciones que acompañan las ofertas. Algunas promociones pueden estar disponibles únicamente en determinadas sucursales, durante horarios específicos, para cantidades limitadas o mediante determinados métodos de pago.

También pueden existir condiciones relacionadas con financiamientos, tarjetas bancarias, costos de envío o instalación que modifican el precio final.

Pro Consumidor recomienda verificar la duración de las ofertas, las cantidades disponibles, los establecimientos participantes y las restricciones antes de realizar cualquier compra. En el caso de los artículos electrónicos y electrodomésticos, también aconseja revisar las garantías, las condiciones de instalación y las políticas de cambio.

¿Qué dice Pro Consumidor sobre las ofertas engañosas?

La Ley núm. 358-05, General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, establece disposiciones para garantizar que los compradores reciban información clara y veraz sobre los productos y servicios ofrecidos.

Su artículo 88 regula las condiciones de la publicidad para evitar mensajes que puedan inducir a error o confusión. Esto significa que los comercios deben ofrecer información precisa sobre los precios, las características de los productos y las condiciones de sus promociones.

Pro Consumidor ha advertido que los establecimientos que anuncien descuentos engañosos pueden enfrentar consecuencias legales. La institución también anunció el reforzamiento de las inspecciones comerciales durante la temporada del Viernes Negro 2026, con especial atención a los precios anunciados y las promociones difundidas tanto en tiendas físicas como por internet.

¿Qué hacer si una tienda no respeta una oferta?

Cuando un establecimiento anuncia un descuento y posteriormente pretende cobrar un precio diferente o incumple las condiciones publicitadas, el consumidor puede presentar una reclamación.

Para ello, es recomendable conservar la publicidad de la oferta, capturas de pantalla, facturas y cualquier documento que permita demostrar las condiciones anunciadas.

El primer paso consiste en presentar la reclamación ante el establecimiento comercial y solicitar una solución. Si el conflicto no se resuelve, el consumidor puede acudir a Pro Consumidor, a través de su portal institucional o comunicándose al 809-567-8555. Desde el interior del país también está disponible la línea 1-809-200-8555.

Comprar por internet también requiere precauciones

Las recomendaciones de protección al consumidor también aplican a las compras realizadas por internet, especialmente durante el Cyber Monday, que este año se celebrará el lunes 30 de noviembre.

Antes de introducir información bancaria o efectuar un pago, es conveniente verificar que la página corresponda a un comercio legítimo, revisar las condiciones de entrega y comprobar el costo total de la transacción.

También es importante desconfiar de enlaces de procedencia desconocida y de promociones que exigen pagos inmediatos sin ofrecer información suficiente sobre el vendedor.

Finalmente, los consumidores deben recordar que un descuento elevado no significa necesariamente una buena compra. Comparar precios con anticipación, revisar las condiciones y adquirir productos que realmente son necesarios son medidas que permiten aprovechar las ofertas sin comprometer innecesariamente el presupuesto familiar.