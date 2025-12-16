El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) anunció que pondrá en marcha un operativo de supervisión en lechoneras y comercios dedicados a la venta de carne de cerdo, pollo y otros productos, con el objetivo de garantizar la calidad, higiene e inocuidad de los alimentos que consume la población durante las festividades navideñas.
El director ejecutivo de ProConsumidor, Eddy Alcántara, informó que los operativos se desplegarán en distintas provincias del país, especialmente en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Vega, Monseñor Nouel y La Romana.
“Este dispositivo especial tiene como finalidad asegurar que los alimentos que llegan a la mesa de las familias dominicanas cumplan con las condiciones sanitarias requeridas y no representen riesgos para la salud durante las celebraciones”, expresó Alcántara.
El funcionario explicó que los técnicos de las áreas de Inspección y Vigilancia y de Buenas Prácticas Comerciales están evaluando aspectos como la correcta refrigeración de las carnes, la limpieza y desinfección de las áreas de preparación, el manejo de los productos, la frescura de los alimentos y las condiciones de almacenamiento.
Asimismo, indicó que se presta atención a evitar prácticas que puedan poner en peligro la salud de los consumidores, tales como la venta de carnes en mal estado, la exposición a fuentes de contaminación y la manipulación inadecuada de los alimentos.
