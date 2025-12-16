El Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Dominicana de Comerciantes, garantizó el abastecimiento y precios asequibles de los productos de consumo básicos para las festividades navideñas y Año Nuevo.

El presidente de la federación, Iván García, detalló los productos y los precios que estarán disponibles en los comercios que forman parte del gremio.

En cuanto a la carne de cerdo, dijo que los importadores y distribuidores, el 60 % se comercializa en el Mercado de Los Mina, el cual cuenta con inventario suficiente para abastecer el mercado nacional.

Estos son los precios de la carne de cerdo:

Pierna de cerdo importada a RD$ 105- RD$ 110 la libra, en los supermercados y colmados a RD$ 120 y RD$ 130 la libra.

Pierna de cerdo criollo RD$ 115 la libra (supermercados y colmados RD$ 135 y RD$ 150)

Masa de cerdo a RD$ 140 pesos la libra (RD$ 150 y RD$ 160 en supermercados y colmados),

Chuleta de cerdo fresca a RD$ 95 – RD$ 110 la libra (supermercados y colmados RD$ 120 y RD$ 130),

Costillita de cerdo con piel a RD$ 150 la libra y sin piel a RD$ 175 la libra, costilla de cerdo ahumada RD$ 115-RD$ 120 la libra (RD$ 130 y RD$140).

Carne de pollo

Los productores de pollos garantizan la colocación de 25 millones de unidades de pollos en el mes de diciembre con un incremento de 3 millones de unidades para abastecer la demanda. Los precios de la carne de pollo fresca en el interior del país a RD$ 78 pesos libra, en el Gran Santo Domingo a RD$ 87 la libra.

Pollo con las marcas de las procesadoras entre RD$ 95 y RD$ 100 pesos la libra.

Otros productos:

Ajo entre RD$ 150 y RD$ 175 pesos la libra

Cebolla al por mayor a RD$ 32, al detalle entre RD$ 40 y RD$ 45 la libra

Habichuelas pintas al por mayor a RD$ 32 la libra; al detalle entre RD$ 40 y RD$ 45 pesos la libra,

Habichuelas rojas de Constanza al por mayor RD$ 60, al detalle entre RD$ 70 y RD$ 75 la libra

Papas importadas el saco de 50 libras a RD$ 1,200 (libra a RD$ 24), al detalle RD$ 35 la libra.

Papa criolla a RD$ 28 la libra y al detalle a RD$ 35 y RD$ 40 la libra.

Arroz selecto a RD$ 3,850 de 125 libras (RD$ 30 la libra), al detalle entre RD$ 35 y RD$ 38 la libra.

Arroz selecto PIMCO a 400 por 10 libras.

Arroz selecto tipo Jaragua a 3,500/125 libras a (RD$ 28 la libra) y al detalle RD$ 32 la libra.

Habichuelas negras al por mayor a RD$ 31.00 /libra, al detalle a RD$ 40.

Habichuelas blancas al por mayor a RD$ 44/libra, al detalle a RD$ 55.

Zanahoria RD$ 45 / RD$ 50 libra, al detalle RD$ 60 y RD$ 70 pesos.

Remolacha RD$ 50 / RD$ 55 libra, al detalle RD$ 70/ RD$ 75 la libra.

Repollo RD$ 80 / RD$ 90 la unidad, detalle a RD$ 120.

Caja de lechuga 21 libras RD$ 250 / RD$ 300, entre RD$ 25 y RD$ 40 la libra

Huevos a RD$ 180 de 30 unidades.

Plátanos a 33/35 unidad; yuca 30/libra

Uvas RD$ 175 y RD$ 195 la libra

Manzanas RD$ 85 la libra / unidad entre RD$ 35 y RD$ 40.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más