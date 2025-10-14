El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), Eddy Alcántara, sostuvo una reunión con el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom), Vitelio Mejía, con el objetivo de tomar medidas preventivas con miras a evitar que el mercado negro logre acaparar las boletas de entradas a los estadios para revenderlas a sobreprecio.

Alcántara explicó que el propósito del encuentro, celebrado en la sede de la Lidom, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, es garantizar un proceso de venta transparente y un acceso ordenado a los estadios, “evitando situaciones que afecten los intereses de los fanáticos”.

“A través de este acercamiento se procura eliminar el mercado negro y la sobreventa de boletas, al tiempo que se establecen mayores facilidades para que los consumidores disfruten del torneo de béisbol sin ningún tipo de inconvenientes”, explicó Alcántara.

El funcionario destacó que esta coordinación interinstitucional busca proteger los derechos de los consumidores deportivos “y asegurar que los fanáticos disfruten del pasatiempo nacional en un entorno seguro, organizado y justo”.

“La institución se mantiene vigilante para el cumplimiento de los acuerdos establecidos y para prevenir situaciones que vayan en detrimento tanto de la Lidom, como de los consumidores, conforme a lo que dispone la Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario”, concluyó.

De su lado, el presidente de la Lidom, Vitelio Mejía, dijo que a solicitud de Pro Consumidor, ante quejas recibidas por esa institución el pasado año, procedieron a realizar cambios importantes en el Estadio Quisqueya, que incluyen la remodelación de todos los baños y el cambio de unas mil butacas o asientos que no se encontraban en buenas condiciones.

Dijo que se hizo una inversión en el drenaje del estadio para evitar la acumulación de agua cuando ocurren aguaceros, porque muchas veces, por esta situación, había que suspender el juego.

Resaltó que la inversión realizada asciende a RD$ 23 millones, lo que dijo ayudará “a la facilitación y comodidad de los consumidores que visitan el Estadio Quisqueya Juan Marichal”.

En la reunión participaron Parmenio Rodríguez, gerente administrativo de los Tigres del Licey, y Robert Felipe Medina, director de Contraloría y administración de los Leones del Escogido.

