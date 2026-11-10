La Policía Nacional informó este martes sobre el desmantelamiento de una presunta red transnacional dedicada al tráfico, la fabricación y la distribución ilegal de armas de fuego en República Dominicana. Los operativos, realizados en coordinación con el Ministerio Público, permitieron ocupar fusiles, una ametralladora, municiones, piezas para ensamblaje y equipos utilizados para fabricar componentes de armamento mediante impresión 3D.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que las intervenciones se desarrollaron entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre, a través de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Dintel), con la participación de representantes del Ministerio Público.

Según el informe policial, cinco personas fueron detenidas y otras dos permanecen prófugas. Durante los operativos se ocuparon seis fusiles, una ametralladora tipo Uzi, 26 cargadores, 466 cápsulas de distintos calibres, una impresora 3D, cinco armazones, 33 kits para ensamblaje de armas y dos chalecos antibalas, además de accesorios y componentes especializados.

También fueron ocupados equipos electrónicos, herramientas y otros materiales que, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente se utilizaban para fabricar y distribuir armamento de manera ilegal.

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Argentino es señalado por fabricar armas mediante impresión 3D

Entre las intervenciones realizadas durante la investigación, Pesqueira destacó un allanamiento ejecutado el pasado 7 de noviembre en el sector Los Alcarrizos, donde fue arrestado el ciudadano argentino Matías Antonio Barrera.

Las autoridades lo señalan como responsable de fabricar y ensamblar armas de fuego mediante impresoras 3D, utilizando armazones de polímero y otros componentes para producir armamento sin número de serie ni registro oficial, conocido como armas fantasma.

Policía desmantela presunta red que fabricaba armas con impresoras 3D. El director de Comunicaciones de la PN, Diego Pesqueira. Foto: Ronny Cruz/Acento.com.do

"Este último es señalado como el responsable de fabricar y ensamblar armas de fuego mediante impresora 3D", explicó el vocero policial.

Durante el allanamiento fueron ocupados una impresora 3D marca Ender, armazones y componentes para pistolas, piezas para fusiles AR-15, kits de ensamblaje, resortes, mecanismos de disparo, accesorios para armas, 16 cápsulas de distintos calibres, un calibre y otras herramientas y materiales que presuntamente se empleaban en la fabricación de armamento.

Pesqueira mostró parte de los equipos y componentes ocupados y explicó que la impresora permitía fabricar piezas que posteriormente eran utilizadas para ensamblar las armas.

La Policía también identificó a otras dos personas que, según las investigaciones, presuntamente se encargaban de distribuir el armamento en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. El vocero no ofreció sus nombres.

Allanamiento en Mendoza permitió ocupar un fusil y equipos tácticos

Otra de las intervenciones destacadas por Pesqueira se realizó el 5 de noviembre en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este. Allí, agentes de DINTEL, acompañados por representantes del Ministerio Público, arrestaron a Juan Carlos Montilla Félix, de 34 años.

En el inmueble fueron ocupados un fusil marca Colt, modelo M4, calibre .223, cinco cargadores para fusil y 14 cargadores para pistolas.

También encontraron nueve pasamontañas, dos chalecos antibalas, dos cascos tácticos, una mira para fusil, una bomba lacrimógena, accesorios para armas, una balanza y otros artículos.

La intervención formó parte de las acciones dirigidas a identificar a los integrantes de la presunta red, las funciones que desempeñaban y los mecanismos utilizados para fabricar y distribuir las armas.

Operativos comenzaron el 24 de octubre

Pesqueira explicó que las investigaciones comenzaron el 24 de octubre, cuando las autoridades realizaron intervenciones simultáneas en distintos sectores del Gran Santo Domingo.

En esa primera fase ocuparon cinco fusiles, una ametralladora tipo Uzi, siete cargadores, 118 cápsulas calibre 5.56 y tres teléfonos celulares.

Las pesquisas permitieron ampliar las intervenciones con los allanamientos realizados el 5 y el 7 de noviembre, en Mendoza y Los Alcarrizos, respectivamente.

Al sumar los resultados de las distintas fases, la Policía reportó la ocupación de seis fusiles, una ametralladora tipo Uzi, 26 cargadores y 466 municiones, además de equipos y componentes para el ensamblaje de armas.

Componentes procedentes de Estados Unidos eran ensamblados en el país

Al ser preguntado sobre cómo ingresaban al país los equipos y componentes utilizados para fabricar las armas, Pesqueira dijo que las autoridades todavía no tienen evidencias que permitan establecer los puntos específicos de entrada de esas piezas.

"Nosotros no tenemos evidencia directa de que entren por determinado puerto o aeropuerto. Sí sabemos que estas piezas vienen, algunas de ellas, desde Estados Unidos. Y aquí son ensambladas", respondió.

El vocero explicó que algunos componentes eran fabricados mediante impresión 3D y luego utilizados en el ensamblaje de fusiles y pistolas.

Durante la presentación, mostró una de las impresoras ocupadas y explicó que el equipo permitía producir piezas que posteriormente se incorporaban a las armas. También exhibió imágenes de los allanamientos, en las que se observaban herramientas, componentes y otros materiales encontrados en los inmuebles intervenidos.

Pesqueira señaló que la fabricación de armas mediante esta modalidad constituye una particularidad de la estructura investigada, debido a que permite producir armamento sin los mecanismos tradicionales de identificación y registro.

Al concluir, el vocero afirmó que las acciones conjuntas de la Policía Nacional y el Ministerio Público afectaron una estructura dedicada a la fabricación y comercialización ilegal de armas de fuego.

"Con estas acciones, la Policía Nacional y el Ministerio Público asestan un duro golpe a esta estructura del crimen organizado", expresó.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer la participación de todos los involucrados, localizar a los prófugos y profundizar en la ruta de fabricación y distribución del armamento ocupado.