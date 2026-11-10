El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó separar a la empresa Inprosol, S.R.L., del juicio de fondo que se sigue contra los imputados en el caso de presunta corrupción administrativa relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Las juezas acogieron una solicitud del Ministerio Público, debido a que la empresa todavía no ha recibido respuesta sobre la designación de un defensor público. La situación podría retrasar el desarrollo del proceso judicial.

Durante la audiencia, Manuel Mora, representante de PagoRD Xchange, S.R.L., solicitó un plazo para viajar a Irlanda y reunirse con los responsables de esa sociedad, a fin de determinar quién asumirá su representación y responderá por las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.

La petición se produce tras el fallecimiento, el pasado 10 de octubre, de Richard (Richie) Harney, quien se desempeñaba como director de Xchange 1Way, sociedad irlandesa propietaria del 99.99 % de las cuotas de PagoRD Xchange.

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Ante esta situación, el tribunal concedió un plazo a la defensa técnica para realizar las diligencias necesarias y aclarar la situación jurídica y de representación de la empresa.

Las juezas también solicitaron que cualquier solución alcanzada sea comunicada antes de la próxima audiencia, de manera que las demás partes puedan conocerla oportunamente y se eviten nuevas demoras.

La decisión se fundamentó en el artículo 65 del Código Procesal Penal, que contempla la separación de juicios cuando determinadas circunstancias puedan provocar retrasos en el desarrollo del proceso.

Nueva fecha del juicio

El tribunal fijó para el 1 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, la continuación del juicio de fondo. Las partes quedaron convocadas para esa fecha.

En el proceso figuran como imputados Hugo Beras, exdirector del Intrant; José Ángel Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda; Frank Rafael Atilano Díaz Warden; Juan Francisco Álvarez Carbuccia; Carlos José Peguero Vargas; Mariano Gustini; Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

El expediente también incluye a las empresas Transcore Latam, S.R.L.; Aurix, S.A.S.; Inprosol, S.R.L.; OML Inversiones, S.R.L.; PagoRD Xchange, S.R.L.; Industria Soltex Dominicana, S.R.L. y Dekolor, S.R.L.

El Ministerio Público señala a estas sociedades como parte de la presunta estructura vinculada a las irregularidades investigadas en el Intrant.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más