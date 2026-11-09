PagoRD Xchange solicitará 15 días para garantizar su defensa en el caso INTRANT tras muerte de su socio mayoritario

La empresa PagoRD Xchange, S.R.L. solicitará este martes 10 de noviembre un plazo de 15 días ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para completar las gestiones relacionadas con la representación de su socia mayoritaria, luego del fallecimiento inesperado de Richard (Richie) Harney, director de la sociedad irlandesa Xchange 1Way, propietaria del 99.99 % de sus cuotas.

Mediante un comunicado de prensa, la compañía informó que Harney falleció el pasado 10 de octubre en Dublín, Irlanda, tras una breve enfermedad.

PagoRD explicó que, debido a esta situación y a que sus fondos permanecen inmovilizados, actualmente no cuenta con un interlocutor de su socia mayoritaria ni con los recursos para sostener una defensa privada.

La solicitud será presentada por su abogado, Guillermo R. García Cabrera, quien pedirá que se concedan 15 días para que el gerente de la empresa, Manuel Eduardo Mora Vázquez, complete en Irlanda los trámites correspondientes a la representación de la sociedad.

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De manera subsidiaria, la compañía solicitará la designación de un defensor público para garantizar que no quede sin representación legal durante el proceso judicial.

La empresa indicó que depositó estas solicitudes por escrito el pasado 6 de noviembre y confirmó que Mora Vázquez comparecerá personalmente a la audiencia, en cumplimiento de la decisión del tribunal del 4 de noviembre.

Posición de PagoRD en el caso Intrant

PagoRD Xchange está vinculada al denominado caso Intrant u Operación Camaleón, que se conoce ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La empresa sostuvo que el Ministerio Público le atribuye únicamente lavado de activos y aclaró que no enfrenta acusaciones por estafa ni asociación de malhechores.

Asimismo, explicó que, desde el convenio firmado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) el 30 de julio de 2021, se encargaba de gestionar el cobro de los servicios pagados por los ciudadanos a través de su plataforma electrónica, a cambio de una comisión contractual del 10 %.

La compañía aseguró que no recibió fondos directamente de las cuentas del Intrant, sino que percibía las comisiones acordadas por los servicios de procesamiento de pagos. También afirmó que sus movimientos están registrados en cuentas bancarias formales y que un peritaje contable admitido como prueba respalda el origen lícito de sus recursos.

Finalmente, PagoRD manifestó que confía en que, al quedar desvirtuada la tesis de la estafa, también perderá sustento la acusación de lavado de activos en su contra, y reiteró su disposición de demostrar su posición durante el juicio.

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