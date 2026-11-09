Representantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), especialistas internacionales y delegaciones de 17 países de América Latina y el Caribe se reunirán desde este martes en Santo Domingo para analizar los desafíos que plantea la inteligencia artificial para el derecho de autor.

El encuentro corresponde al Curso avanzado sobre la gestión de la transformación del derecho de autor en América Latina, organizado por la OMPI y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), que se desarrollará los días 10, 11 y 12 de noviembre.

La apertura estará encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el director general de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme, y la consejera de la División para América Latina y el Caribe de la OMPI, Isabella Pimentel.

Durante las tres jornadas se abordarán temas relacionados con el impacto de las nuevas tecnologías en las industrias creativas, los modelos de negocio digitales, la remuneración de los autores y el funcionamiento de las organizaciones de gestión colectiva.

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Inteligencia artificial y derechos de autor

La primera jornada, este martes 10 de noviembre, estará centrada en la relación entre la inteligencia artificial y los derechos de autor.

Entre las exposiciones figura el tema “Industrias creativas, derecho de autor e inteligencia artificial (IA)”, moderado por Marcos Alves de Souza, secretario de Derechos Autorales y de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura de Brasil.

Participarán Park Hyungmin, especialista en políticas de la División de Política de Derechos de Autor del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur, y Carmen Páez Soria, subsecretaria del Ministerio de Cultura de España.

También se analizará el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y su relación con el derecho de autor, desde una perspectiva tecnológica, en una exposición a cargo de Rafael Ferraz Vázquez, asesor jurídico de la División de Derechos de Autor de la OMPI, y Marcos Alves de Souza.

En horas de la tarde se realizará una mesa redonda sobre los desafíos que representa la inteligencia artificial para las oficinas nacionales de derecho de autor. Entre los asuntos previstos figuran la aplicación de estos derechos en la era de la IA, la gestión colectiva de obras sintéticas y el registro de este tipo de creaciones.

Streaming y remuneración de los creadores

El miércoles 11 de noviembre, las discusiones se enfocarán en los modelos de negocio digitales y la remuneración de los creadores.

La primera exposición abordará la relación entre música y streaming, con la participación del productor Porfirio “Popi” Music, representante de La Oreja Media; Mayra Tejada, abogada especialista en Derecho de Entretenimiento y representante de Monitor Latino; Wagner Rodríguez, abogado y fundador de Rodríguez Laws, y Francisco Alberto Caamaño Tawil, fundador de FCT Law.

Posteriormente, Carmen Páez Soria y Santiago Schuster Vergara, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, expondrán sobre las obras audiovisuales y el streaming. La sesión será moderada por Carolina Morales, especialista en derecho de autor y producción audiovisual.

La agenda de la tarde incluye un debate sobre los temas tratados durante la jornada y una presentación de Rafael Ferraz Vázquez acerca de los asuntos que se discuten en el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI.

Gestión colectiva y solución de conflictos

El jueves 12 de noviembre, último día del encuentro, se analizará el papel de las organizaciones de gestión colectiva en el contexto de la inteligencia artificial.

La sesión sobre este tema contará con las exposiciones de Santiago Schuster Vergara, Marcos Alves de Souza y Carmen Páez Soria, bajo la moderación de Andrés Gonzalo Gutiérrez Ayoroa, director ejecutivo encargado del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia.

También se abordarán los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en materia de derechos de autor. En esta sesión participarán Leandro Toscano, jefe de la Sección de Desarrollo de Negocio y Disputas de Contenido Digital del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI; Nancy Katya Navarrete Quintanilla, del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual, y Karla Victoria Martínez Cano, directora del Registro Público del Derecho de Autor de México.

Otro de los puntos de discusión será la supervisión de las organizaciones de gestión colectiva por parte de las oficinas nacionales. Se tratarán aspectos como la gestión colectiva extranjera, los costos administrativos, las actividades económicas de estas entidades, la aprobación de tarifas y la transparencia.

El encuentro concluirá con una síntesis de los principales temas debatidos y propuestas de futuras líneas de trabajo, a cargo de José Rubén Gonell Cosme e Isabella Pimentel.

Según el programa, las sesiones de la mañana estarán abiertas al público interesado, mientras que las actividades de la tarde estarán reservadas para representantes de las oficinas de derecho de autor participantes.

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