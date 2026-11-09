El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue condenado este lunes a 10 años y seis meses de prisión por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

La sentencia fue dictada por el juez Joel Bennathan, del Tribunal Penal de Southwark, en Londres, después de que un jurado lo declarara culpable de los cuatro delitos el pasado jueves 5 de noviembre.

Pero ¿qué significan los 10 años y seis meses de condena? ¿Cuánto tiempo deberá permanecer en prisión? ¿De qué delitos fue encontrado culpable y cuáles quedaron fuera de la sentencia?

¿Cuánto tiempo permanecerá Russell Brand en prisión?

Aunque la condena asciende a 10 años y seis meses, Brand deberá cumplir dos tercios de la pena en prisión antes de poder optar a la libertad condicional.

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Esto representa aproximadamente siete años de encarcelamiento. La posibilidad de acceder a la libertad condicional no significa que su salida sea automática, pues estará sujeta a los procedimientos y decisiones correspondientes.

Además, el actor deberá permanecer de por vida en el registro de delincuentes sexuales del Reino Unido, según informó la Policía Metropolitana de Londres.

Varias personas a las puertas del tribunal de Southwark en Londres, donde el actor y humorista británico Russell Brand recibirá su sentencia. EFE/ David López

¿Por cuáles delitos fue condenado?

El jurado lo declaró culpable de cuatro delitos cometidos contra cuatro mujeres en distintos episodios ocurridos entre 2004 y 2009.

Los hechos por los que recibió condena son:

Violación: en 2009, Brand violó a una admiradora de 21 años que había conocido después de una presentación en el Hammersmith Apollo, en Londres.

en 2009, Brand violó a una admiradora de 21 años que había conocido después de una presentación en el Hammersmith Apollo, en Londres. Agresión sexual a una empleada de MTV: en 2004, tocó los pechos de una trabajadora durante una fiesta en un bar del Soho.

en 2004, tocó los pechos de una trabajadora durante una fiesta en un bar del Soho. Agresión sexual a una empleada de Capital Radio: en 2005, besó y manoseó a una trabajadora en un pasillo de la emisora.

en 2005, besó y manoseó a una trabajadora en un pasillo de la emisora. Agresión sexual a una empleada de Channel 4: en 2009, agredió sexualmente a una trabajadora durante una grabación y le pidió que le diera un masaje.

Por la violación recibió una pena de nueve años de prisión, mientras que las agresiones sexuales elevaron la condena total a 10 años y seis meses.

¿De qué cargos fue absuelto?

Aunque fue declarado culpable de cuatro delitos, Brand también enfrentó otros cargos durante el proceso judicial.

El jurado lo absolvió de dos acusaciones adicionales de violación y una de intento de agresión indecente, al considerar que no habían quedado probadas.

El actor había negado las acusaciones y sostuvo que sus encuentros sexuales habían sido consensuados.

¿Qué dijo el juez al dictar la sentencia?

Durante la audiencia de este lunes, el juez Bennathan calificó a Brand de «depredador sexual» y destacó la determinación y el valor de las cuatro mujeres que denunciaron los hechos y participaron en el proceso judicial.

El magistrado también tomó en consideración elementos relacionados con la conducta del acusado y sus circunstancias familiares al establecer la condena.

Después de escuchar la sentencia, Brand miró a su esposa, Laura Gallacher, y le dijo «te quiero» antes de ser retirado de la sala.

El caso fue investigado por la Policía Metropolitana de Londres y llevado ante los tribunales por el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS).

Las cuatro mujeres cuyos casos terminaron en condena tienen derecho a mantener su identidad bajo anonimato de por vida, conforme a las disposiciones legales británicas.

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