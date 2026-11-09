Regreso de la revista vehicular en 2027 divide la opinión de los lectores de Acento

El posible regreso de la revista vehicular en República Dominicana para el año 2027 ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos, de acuerdo con sondeos publicados por el periódico digital Acento en sus plataformas digitales.

En una de las consultas, el 68.04 % de los participantes manifestó estar de acuerdo con el retorno de la revista vehicular, frente a un 27.84 % que expresó su rechazo.

En la encuesta publicada en la red social X, el 61.1 % votó a favor y el 38.9 % en contra, con 18 votos. Mientras que en Instagram, el 43 % respaldó la iniciativa y el 57 % manifestó estar en desacuerdo, con 23 respuestas.

Ciudadanos exponen sus argumentos

Entre quienes apoyan la medida, algunos consideran que contribuiría a retirar de las calles vehículos que no reúnen las condiciones necesarias para circular.

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"Es una herramienta para ayudar a controlar el tránsito", expresó un usuario. Otros señalaron que existen demasiados vehículos deteriorados que representan un peligro para conductores y peatones.

Sin embargo, quienes rechazan la iniciativa consideran que podría convertirse en otra carga económica para los propietarios de vehículos.

"No hay necesidad de eso si las autoridades hacen su parte", comentó otro participante. También hubo quienes cuestionaron los costos y advirtieron sobre la posibilidad de que se convierta en un doble impuesto.

Los comentarios reflejan que el debate no se limita a estar a favor o en contra de la revista, sino también a las condiciones, tarifas y transparencia con que sería implementada.

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