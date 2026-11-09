Las autoridades de Santiago investigan las circunstancias en las que una adolescente de 14 años falleció por una presunta intoxicación con gas licuado de petróleo (GLP), en la comunidad Los Cocos, del municipio Puñal, según los reportes preliminares.

La joven fue identificada como Kenderly Martínez. Las versiones sobre el hecho indican que habría inhalado el gas mientras dormía en su residencia.

De acuerdo con los reportes, la madre de la adolescente y un hermano menor también resultaron afectados por el GLP, que se habría esparcido por toda la vivienda, por lo que fueron trasladados a un centro de salud.

Vecinos consultados este lunes aseguraron que ambos permanecen en recuperación en el Hospital Especializado de Medicina Avanzada (HEMA), ubicado en Puñal.

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El hecho ha consternado a los residentes de Los Cocos, quienes han expresado su solidaridad con la familia a través de publicaciones en distintas plataformas de redes sociales.

Las autoridades informaron que iniciaron una investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el suceso.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más