El locutor, productor y presentador de televisión Alejandro Sánchez, conocido popularmente como "El Feo Nuclear", falleció este lunes 9 de noviembre en Santiago de los Caballeros.

El comunicador desarrolló una trayectoria de más de 50 años en los medios de comunicación, principalmente en la radio y la televisión de Santiago, donde produjo y condujo programas de entretenimiento, entrevistas y comentarios.

¿Quién fue Alejandro Sánchez, ‘El Feo Nuclear’?

Alejandro Sánchez fue un locutor y productor de televisión reconocido por su trabajo en los medios de comunicación de Santiago.

Durante su carrera participó en la producción y conducción de espacios radiales como Al Volante, Súper Domingo, El Pidipón, Las Horas Navideñas, La Cadena Comercial y Cocinando con Alejandro.

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En televisión también estuvo vinculado a programas como Sábado Lindo y Súper Domingo TV.

Otro de sus espacios fue Alejandro en Coche, programa de entrevistas y comentarios que condujo en la televisión santiaguera y que se transmitía por Teleunión.

¿Cuáles fueron sus programas más conocidos?

Entre las producciones que formaron parte de su trayectoria figuran:

Al Volante: espacio radial.

espacio radial. Súper Domingo: programa radial y también producción televisiva bajo el nombre Súper Domingo TV.

programa radial y también producción televisiva bajo el nombre Súper Domingo TV. El Pidipón: espacio radial.

espacio radial. Las Horas Navideñas: programa radial.

programa radial. La Cadena Comercial: espacio radial.

espacio radial. Cocinando con Alejandro: programa radial.

programa radial. Sábado Lindo: producción televisiva realizada desde Santiago y transmitida por el Circuito Independencia, posteriormente Telemicro.

producción televisiva realizada desde Santiago y transmitida por el Circuito Independencia, posteriormente Telemicro. Alejandro en Coche: programa de entrevistas y comentarios transmitido por Teleunión.

¿Qué reconocimiento recibió Alejandro Sánchez?

En 2021, la Asociación de Cronistas de Arte le otorgó el Premio al Mérito Periodístico, durante la décima edición de esa distinción, por su trayectoria en los medios de comunicación.

Sánchez también formó parte de los miembros fundadores de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en Santiago.

¿Dónde serán expuestos sus restos?

De acuerdo con la información difundida por Acroarte Santiago, los restos de Alejandro Sánchez serán expuestos en la funeraria INAVI, ubicada en las proximidades del Estadio Cibao, en Santiago.

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