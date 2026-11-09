Un total de 211 personas detenidas en distintos destacamentos policiales de la provincia La Altagracia serán trasladadas al nuevo complejo penitenciario de Anamuya, en Higüey, cuya apertura está prevista para los próximos días.

De acuerdo con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, entre los detenidos figuran 133 hombres y 78 mujeres. El traslado forma parte de la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones, que tendrán capacidad para más de 550 personas privadas de libertad.

Previo a la apertura, el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana Sánchez, encabezó un recorrido de inspección junto a autoridades gubernamentales, religiosas, legislativas y comunitarias de la provincia.

1 de 3 | 2 de 3 | 3 de 3 |

Tres instalaciones para distintos tipos de población

El complejo está integrado por el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya Mujeres, con capacidad para 90 internas, y el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (CAPLIP), destinado a 470 hombres.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El centro para mujeres contará con áreas de alojamiento, comedor, cocina, dos aulas educativas y talleres de costura, artesanía y belleza.

En tanto, el CAPLIP tendrá dos módulos de tres niveles, además de un edificio administrativo con oficinas, dispensario médico, farmacia del pueblo y tres salas de audiencias.

La tercera instalación corresponde al área de antelación a juicio y medio libre, que, según la DGSPC, es la primera de su tipo en República Dominicana.

Este espacio contará con áreas para abogados, trabajadores sociales, fiscales y jueces, así como para la Defensa Pública y la Casa del Redentor. Su propósito es ofrecer alternativas para evitar el uso excesivo de la prisión preventiva.

La inspección también contó con representantes del Comité de Apoyo a la Reforma Penitenciaria de Higüey, que da seguimiento a la obra desde julio de 2024, así como integrantes del Consejo Asesor para la Reforma Penitenciaria.