Un terremoto de magnitud 5.6 se registró la mañana de este martes frente a la costa del Pacífico de Guatemala, con movimientos perceptibles en la capital del país y en territorios vecinos, entre ellos El Salvador y Nicaragua.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ubicó el epicentro a unos 43 kilómetros al sur de Puerto San José, en Guatemala, y a una profundidad de 35 kilómetros.

El movimiento telúrico hizo que edificios se sacudieran en Ciudad de Guatemala, según reportó la agencia Reuters. Las autoridades no habían informado inicialmente de daños de consideración ni de personas afectadas.

El Gobierno guatemalteco llamó a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades. En El Salvador, las autoridades indicaron que no existía amenaza de tsunami.

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Diferencia en los reportes iniciales

El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador informó inicialmente que el sismo tuvo una magnitud preliminar de 5.4 y ocurrió a las 8:54 de la mañana, frente al litoral guatemalteco.

Posteriormente, el registro del USGS situó la magnitud en 5.6. Las mediciones preliminares pueden variar a medida que los organismos incorporan nuevos datos y revisan los parámetros del evento.

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