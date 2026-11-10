El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, defendió los indicadores económicos de República Dominicana ante cuestionamientos sobre el alto costo de la vida y consideró que las discusiones sobre la situación nacional deben sustentarse en estadísticas verificables.

Durante sus declaraciones, Gómez Mazara hizo referencia a cifras del Banco Central para argumentar que la economía dominicana presenta resultados favorables en comparación con otros países de América Latina.

En ese sentido, señaló que mientras la región registra un crecimiento económico de alrededor de 2 %, República Dominicana alcanza un 4.5 %, según los datos que citó.

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También destacó el comportamiento del mercado laboral y afirmó que el país encabezó los niveles de ocupación en América Latina durante el año pasado, con aproximadamente cinco millones de ciudadanos ocupados.

Al referirse a la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos como "ninis", Gómez Mazara indicó que al 16 de agosto de 2020 esta población ascendía a 531,000 personas, lo que representaba un 28 % del indicador citado. En contraste, sostuvo que actualmente se sitúa en 16 %.

Asimismo, mencionó una reducción de 2.9 % en los niveles de inflación, aunque no precisó durante su intervención el período de comparación al que correspondía esa cifra.

El presidente del Indotel consideró legítimo que los sectores de oposición cuestionen las decisiones gubernamentales, al señalar que ese ejercicio contribuye al fortalecimiento del sistema democrático.

"La discusión tiene que hacerse sobre la base de estadísticas ciertas", expresó Gómez Mazara, al insistir en que los debates sobre la economía nacional deben apoyarse en datos verificables.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más