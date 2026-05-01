El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Seguro Nacional de Salud (Senasa), detenido la noche del pasado 24 de abril cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Boston, Estados Unidos, sin boleto de retorno al país.

Detenido en la puerta de salida

El imputado no contaba con boleto de regreso a la República Dominicana, circunstancia que el Ministerio Público interpreta como una señal inequívoca de intención de fuga.

La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), que conduce la investigación junto a la Dirección General de Persecución, solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y pidió que el caso sea declarado de tramitación compleja.

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La solicitud fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional y fue presentada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la PEPCA, junto a los fiscales Héctor Joel García Acevedo, Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto y Alexis Piña Echavarría.

Más de 4,300 autorizaciones irregulares y RD$ 41 millones en juego

Guzmán Vásquez se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa entre el 8 de marzo de 2021 y el 1 de noviembre de 2022. Según la acusación, durante ese período habría participado en la aprobación irregular de procedimientos médicos y consultas especializadas como parte del entramado fraudulento que sustrajó miles de millones de pesos del Estado dominicano.

El imputado enfrenta cargos por su participación en la red de corrupción que afectó a la institución encargada de brindar cobertura sanitaria a los sectores más vulnerables de la población dominicana.

La Operación Cobra

La Operación Cobra fue puesta en marcha por el Ministerio Público en diciembre de 2025 con el arresto del exdirector ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a otras siete personas acusadas de integrar una red que habría defraudado a la ARS pública por miles de millones de pesos.

La investigación reveló que los procedimientos médicos facturados y no realizados se concentraron principalmente en las áreas oncológicas, cardiovasculares y de diálisis, según documentó el Ministerio Público. El esquema incluyó sobrefacturación, tratamientos innecesarios y cobros a pacientes fallecidos.

De acuerdo con el expediente, el perjuicio causado a las reservas técnicas de Senasa asciende a más de RD$ 15,921,369,659.62, según la evidencia documental aportada por el órgano persecutor.

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, ha reiterado en múltiples ocasiones que el órgano persecutor avanza "a toda marcha" para judicializar todas las vertientes vinculadas a la Operación Cobra, advirtiendo que no habrá excepciones en el proceso judicial.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más