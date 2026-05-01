En el marco del Día Internacional del Trabajo, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitió un mensaje en el que presentó al trabajo como un eje central de su visión de gobierno y de la vida pública.

“El trabajo no es solo una política económica. Es una filosofía de gobierno. Es una ética de vida”, expresó el mandatario, al plantear que la agenda laboral trasciende los indicadores económicos y se conecta con valores sociales.

Abinader sostuvo que la creación de empleo tiene un sentido de justicia: “Porque cada empleo creado es un acto de justicia”. En la misma línea, vinculó la protección de los trabajadores con el fortalecimiento institucional: “Cada trabajador protegido es una victoria de la democracia”.

Finalmente, el presidente relacionó la conquista de derechos con la convivencia social. “Cada derecho conquistado es una siembra de paz”, afirmó, en un cierre que ubica al trabajo y sus garantías como base para la estabilidad y el bienestar colectivo.

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