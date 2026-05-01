Día del trabajo: de la sangre de Chicago a las calles de Santo Domingo

Cada primero de mayo, millones de trabajadores en el mundo detienen sus labores para recordar a quienes pagaron con su vida el derecho a trabajar menos horas. En República Dominicana, esa memoria llega con la historia de un movimiento obrero que tardó décadas en conquistar el reconocimiento de esta fecha y que, aún hoy, sigue peleando por derechos que el papel garantiza pero la realidad no siempre cumple.

Chicago, 1886: cuando ocho horas valían una vida

A mediados del siglo XIX, los trabajadores y las trabajadoras estadounidenses cumplían jornadas de hasta 16 horas diarias. En 1884, la Federación de Oficios Organizados y Sindicatos de Estados Unidos y Canadá fijó el 1ro de mayo de 1886 como fecha límite para imponer la jornada de ocho horas. Chicago fue el epicentro de la agitación.

Ese día, miles de obreros se declararon en huelga. Tres días después, el 4 de mayo, una manifestación pacífica en Haymarket Square terminó en tragedia cuando alguien lanzó una bomba contra la policía. La represión fue brutal. Ocho líderes sindicales y anarquistas fueron arrestados, juzgados en un proceso que la historia calificó de ilegítimo, y cinco fueron condenados a muerte.

¿Quienes eran los mártires de Chicago?

Cuatro fueron ejecutados en la horca el 11 de noviembre de 1887. Un quinto se suicidó en su celda la noche anterior. Sus nombres quedaron grabados en la memoria del movimiento obrero mundial:

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Albert Parsons: Periodista y líder sindical estadounidense, uno de los organizadores de la huelga del 1° de mayo. Fue ahorcado pese a que su esposa, Lucy González Parsons, recorrió el país reclamando su inocencia.

August Spies: Periodista y anarcosindicalista alemán, editor del diario obrero Arbeiter-Zeitung. Sus últimas palabras fueron: "¡Llegará el día en que nuestro silencio sea más poderoso que las voces que hoy ahogaréis!"

Adolph Fischer: Tipógrafo y activista anarquista alemán, uno de los organizadores del mitin de Haymarket.

George Engel: Sindicalista alemán, miembro de la Primera Internacional. Subió al cadalso cantando una canción revolucionaria.

Louis Lingg: El más joven del grupo. Carpintero y anarquista alemán, se suicidó en su celda la noche antes de la ejecución con un cartucho de dinamita. Tenía 22 años.

Los tres restantes: Samuel Fielden, Michael Schwab y Oscar Neebe fueron condenados a prisión y posteriormente indultados en 1893, cuando el gobernador de Illinois reconoció que el juicio había sido una farsa.

¿Cómo nació el Día del Trabajo? De Chicago al mundo

En 1889, la Segunda Internacional Socialista, reunida en París, declaró el 1ro de mayo como día de conmemoración de los mártires de Chicago y de lucha por los derechos laborales. El impacto de Haymarket fue determinante para que el movimiento obrero internacional adoptara esta fecha como símbolo de resistencia y organización colectiva.

Desde entonces, la fecha se extendió por todo el mundo, con excepción de Estados Unidos y Canadá, donde se celebra el primer lunes de septiembre, una decisión deliberada de sus gobiernos para desvincularse del legado de Chicago.

¿Cuándo llega el Día del Trabajo a República Dominicana?

En el país, la conmemoración del Día del Trabajo tiene sus raíces en el movimiento obrero dominicano de finales del siglo XIX, cuando comenzaron a organizarse los primeros gremios artesanales y de trabajadores portuarios. Sin embargo, fue un camino largo y accidentado.

Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), el sindicalismo fue controlado por el Estado. Las organizaciones obreras existían, pero respondían al régimen. La conmemoración del 1ro de mayo era un acto oficial, no una expresión genuina de lucha, según recoge la historia del movimiento sindical dominicano de Notas para la historia del Movimiento Obrero y Sindical de la República Dominicana del autor Alejandro Paulino Ramos.

Tras el ajusticiamiento de Trujillo en 1961 y la transición democrática, el movimiento sindical dominicano recuperó su autonomía. Se fundaron las grandes centrales obreras Se fundaron las grandes centrales obreras: la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) para defensa de los derechos de los trabajadores.

Las demandas que persisten en 2026

A 140 años de Haymarket, las centrales sindicales dominicanas llegan a este 1° de mayo con una agenda de reclamos que refleja las deudas pendientes del mundo laboral:

Aumento del salario mínimo acorde al costo de vida real.

Reforma al régimen de cesantía, para garantizar el pago justo al trabajador desvinculado.

Fortalecimiento de la seguridad social y acceso universal a la salud laboral.

Rechazo a modificaciones al Código de Trabajo que, según los sindicatos, flexibilizan derechos conquistados.

Igualdad salarial entre hombres y mujeres para trabajos equivalentes.

La lucha que comenzó en una plaza de Chicago no ha terminado. Solo ha cambiado de escenario.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más