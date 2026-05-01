El denominado caso Cobra, como ha sido bautizado por el Ministerio Público el expediente sobre el presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), tiene como tribunal control al magistrado Deiby Timoteo Peguero, titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Casos que ha conocido el juez

Peguero ha tenido a su cargo procesos judiciales de alto perfil en el país, entre ellos el caso Antipulpo, donde envió parte de los implicados a juicio de fondo, mientras otros admitieron su culpabilidad y fueron condenados mediante acuerdos con el Ministerio Público.

También fue el juez que dictó auto de “no ha lugar” a favor de Aquiles Jiménez Fernández, imputado por presunta violación a la Ley 631-16 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados, luego de que agentes policiales le ocuparan un chaleco antibalas en un vehículo en el sector Piantini del Distrito Nacional.

En otro proceso de gran atención pública, declaró sin responsabilidad penal a Jean Andrés Pumarol, acusado de homicidio por la muerte de una mujer y las heridas ocasionadas a cinco personas en un residencial de la capital.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El magistrado también integró el tribunal que conoció el caso de la joven Andrea Celea, en el que Gabriel Villanueva fue condenado a 20 años de prisión por asesinato.

Con más de 17 años dentro del Poder Judicial, Deiby Timoteo Peguero inició su carrera como secretario del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Sus primeros pasos en el sistema judicial fueron como oficinista en 2007, motivado por los jueces con quienes trabajó.

La trayectoria del juez Deiby Timoteo Peguero

En 2012 ingresó a la Escuela Nacional de la Judicatura y posteriormente desempeñó funciones en distintos tribunales de La Vega, incluyendo el Juzgado de Paz, el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y el Tribunal Colegiado como juez suplente. Además, posee experiencia en las jurisdicciones de Tierra y Laboral.

El juez cuenta con una maestría en Derecho de Administración Judicial y formación especializada en distintas áreas del derecho, tanto en la Escuela Judicial de España como en programas vinculados a la administración de justicia penal.

Asimismo, tuvo participación en el área administrativa del caso de José Figueroa Agosto y en la audiencia preliminar del expediente de Pascual Cabrera.

Durante las extensas audiencias del caso Antipulpo, el magistrado Deiby Timoteo Peguero protagonizó momentos de tensión en sala, llegando incluso a golpear el mallete en varias ocasiones para restablecer el orden ante conflictos entre las partes.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más