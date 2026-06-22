Un total de 600 árboles de la especie Pinus caribaea fueron sembrados en la comunidad Las Arenas, municipio de Cevicos, durante una jornada de reforestación desarrollada por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La iniciativa forma parte de las acciones de recuperación forestal impulsadas en la provincia Sánchez Ramírez, con el objetivo de restaurar áreas vulnerables y fortalecer la cobertura boscosa de la zona.
La jornada contó con la participación de colaboradores de la institución y el acompañamiento técnico de Teófilo Álvarez, supervisor de Reforestación en Sánchez Ramírez, quien destacó la importancia de estas labores para rehabilitar terrenos impactados y proteger los recursos naturales.
Según las instituciones, las labores de siembra continuarán en comunidades como Doña María, Jabonico, Barrio Coco y Sabana de Payabo, con el apoyo de actores comunitarios.
Las autoridades señalaron que estas acciones contribuyen a la conservación de cuencas hidrográficas y a la mitigación de los efectos del cambio climático en la provincia.
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