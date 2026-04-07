Nueve comunidades incomunicadas y 16 provincias en alerta por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que nueve comunidades están incomunicadas debido a las lluvias provocada por una vaguada.
Asimismo, se mantienen tres provincias en alerta amarilla y 13 en verde por posible inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.
De acuerdo con la Defensa Civil, producto a la crecida del río Ozama dejó incomunicadas las comunidades: Guásuma, Penson, El Corzo, Mateopico y La Cerca del Carmen en Monte Plata.
También, debido a la crecida del cauce del río Payabo quedaron parcialmente incomunicadas Los Contreras y los Peinados, en Sánchez Ramírez.
Por la crecida del río Guananico, en Puerto Plata quedaron incomunicadas Cabía y Fundación Guananico.
Provincias en alerta
El COE indicó que de acuerdo con el boletín Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), establece que continúan produciéndose lluvias de diferentes intensidades, sobre localidades de Barahona, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Azua, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Peravia, El Gran Santo Domingo, Elías Piña, entre
otras.
Esta actividad de precipitaciones se extenderá a otras provincias en forma de aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y posibles granizadas en provincias como Pedernales, Santiago, La Vega, Santiago rodríguez, San juan, La Altagracia, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Hermanas Mirabal, Duarte, Monte Cristi, Dajabón, producto de la incidencia de una vaguada.
Alerta amarilla
- San Cristóbal
- Monseñor Nouel
- San José de Ocoa
Alerta verde
- Prov. Santo Domingo
- Barahona
- La Vega
Distrito Nacional
- Santiago
- La Altagracia
Santiago Rodríguez
- Puerto Plata
- Duarte en especial el Bajo Yuna
Elías Piña
- Dajabón
- Peravia
- Azua
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