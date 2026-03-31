El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público valoró la lucha que llevan a cabo contra la corrupción administrativa y advirtió que “el Ministerio Público no tiene compromiso con la impunidad”.

Nosotros no tenemos compromiso con la impunidad y vamos a perseguir la corrupción sin importar el tipo de corrupción que se presente o las personas que se involucren, expresó.

En ese mismo orden, agregó “los actos de corrupción siempre van a recibir las respuestas, y una respuesta contundente del Ministerio Público, que es la instrucción directa de la señora procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y que es el accionar al que nos hemos acostumbrado nosotros durante toda la vida que hemos tenido en el Ministerio Público”.

Al responder preguntas de los periodistas sobre la actuación del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir 10,000 dólares de una persona bajo investigación, dijo que es un acto repugnante.

Fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de soborno. Foto: Fuente externa/Acento.com.do

“Lo primero que quiero indicar es que para nosotros este acto que se juzga en este proceso es repugnante, indignante e inaceptable. Nosotros vamos a actuar con la misma firmeza que nos ha caracterizado siempre”, manifestó.

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Sobre el caso del fiscal Aurelio Valdez Alcántara

Sobre el caso, el representante del Ministerio Público dijo que la audiencia fue aplazada para el próximo martes a las 2:00 de la tarde, luego de que la defensa solicitara al tribunal su aplazamiento para conocer de las piezas y las pruebas de este proceso. Inicialmente la audiencia estaba programada para conocerse el lunes 30 de marzo.

Con relación a alegatos de la defensa del imputado, Camacho dijo: “yo creo que nosotros tenemos la suficiente inteligencia como para no ir en contra de nuestros propios procesos, pero, también, tenemos la suficiente entereza como para perseguir los casos de corrupción independientemente de quien lo haya cometido como he indicado”.

Precisó “ha sido la propia defensa que ha pedido al tribunal el aplazamiento para conocer las piezas del proceso y esas evidencias que están en el proceso yo les puedo asegurar en este momento que son evidencias irrefutables”.

Camacho fue entrevistado por los periodistas a la salida de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde la jueza de la Instrucción Especial Ysis B. Muñiz Almonte, conoce la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra el fiscal Valdez Alcántara.

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