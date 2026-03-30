El arresto del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha provocado una ola de reacciones en el ámbito jurídico, marcada por cuestionamientos, cautela y preocupación por su posible impacto en el sistema de justicia.

Valdez Alcántara fue detenido en flagrante delito tras presuntamente recibir un soborno de US$ 10,000, en una operación encabezada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, como parte de la política de combate a la corrupción interna del Ministerio Público.

El abogado Ricardo Alcántara consideró que el hecho obliga a revisar los casos en los que el fiscal participó, al entender que su conducta pone en entredicho su actuación previa.

“Si dentro de la misma Procuraduría se detecta una situación grave como esta, los demás casos que él llevó deben ser investigados a fondo”, afirmó, tras cuestionar la coherencia de su rol como representante del Ministerio Público.

Por su parte, la jurista Milagros Reyes Rocha calificó el caso como un golpe significativo para la credibilidad institucional.

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“Afecta al Ministerio Público, afecta a la justicia y a la percepción de la ciudadanía sobre lo que ocurre internamente”, expresó, al advertir sobre el impacto en la confianza pública.

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Llama a no generalizar

En contraste, el abogado Carlos Balcácer llamó a manejar el caso con prudencia y a no generalizar sus efectos sobre otros procesos judiciales.

“El hecho de que este fiscal esté siendo investigado no puede utilizarse para desacreditar casos en curso. Eso sería un oportunismo”, sostuvo.

Balcácer también señaló que los actos de soborno suelen producirse de manera individual, lo que dificulta establecer redes amplias dentro de la institución, y defendió la necesidad de preservar la seriedad de las investigaciones del Ministerio Público.

Las distintas posturas reflejan un debate abierto en la comunidad jurídica sobre el alcance del caso y sus posibles consecuencias, tanto en procesos en curso como en la credibilidad del sistema de justicia.

Mientras avanzan las investigaciones, el arresto de Valdez Alcántara vuelve a colocar en el centro de la discusión pública la integridad del Ministerio Público y los mecanismos de control interno dentro de la institución.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más