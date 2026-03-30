La fiscal Mirna Ortiz reaccionó al arresto del fiscal Aurelio Valdez Alcántara y afirmó que el Ministerio Público no tolerará conductas contrarias a la ley. Subrayó, además, que se trata de una actuación individual que no representa a la institución.

Ortiz sostuvo que el accionar atribuido al fiscal investigado “no define para nada la actuación de hombres y mujeres que día con día se levantan a trabajar con vocación”, y destacó el compromiso de los miembros del Ministerio Público con la construcción de una mejor sociedad en República Dominicana.

Ante cuestionamientos sobre una posible pérdida de credibilidad en los casos en los que participó Valdez Alcántara, la fiscal aseguró que las investigaciones no corren ningún riesgo.

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Explicó que los procesos no dependen de un solo fiscal, sino que se desarrollan mediante equipos de trabajo y fuerzas de tarea, en los que todos los integrantes conocen y dominan los expedientes.

“Los casos no corren ningún tipo de peligro, porque ningún fiscal lleva un caso de manera aislada”, indicó, al reiterar que las investigaciones en curso continúan con normalidad.

Asimismo, Ortiz llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto ilícito cometido por funcionarios públicos, independientemente de la institución a la que pertenezcan.

“Esa es la única forma en que podremos eliminar todo acto de corrupción que riñe contra el patrimonio público y contra el buen nombre de la República”, expresó.

Sobre la posibilidad de que el fiscal investigado forme parte de una estructura más amplia, Ortiz no ofreció detalles concretos y se limitó a insistir en la importancia de las denuncias ciudadanas para esclarecer cualquier hecho irregular.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más