La academia dominicana está de luto. El doctor Enerio Rodríguez Arias, Profesor Merítisimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), co-fundador y ex director del Departamento de Psicología de esa casa de estudios, falleció este martes en la Clínica Abreu. Su muerte llega apenas horas después de uno de los momentos más luminosos de su vida académica.

Una última noche de celebración

La noche del lunes 23 de noviembre, el doctor Rodríguez Arias puso a circular Miscellanea. Disertaciones de Enerio sobre temas diversos: Filosofía, ciencia, psicología y estadística, una compilación de sus principales ensayos publicados de forma dispersa en distintas revistas académicas a lo largo de décadas. En ese mismo acto, recibió un reconocimiento a su larga y admirable trayectoria académica. Fue, sin saberlo, su despedida.

El hombre que trajo la psicología moderna a República Dominicana

Doctor en Filosofía graduado de Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el doctor Rodríguez Arias fue el introductor en el país de algunos de los enfoques más influyentes del pensamiento del siglo XX: el conductismo, el cognitivismo, la gramática generativa de Noam Chomsky, el falsacionismo popperiano y el giro historicista de la filosofía de la ciencia.

Fue también el primer académico dominicano en llevar las reflexiones metacientíficas a las aulas universitarias. Desde sus cursos de filosofía de la ciencia, metateoría y metodología —impartidos en los primeros postgrados y maestrías del país— acercó a generaciones de dominicanos a problemáticas, enfoques y tradiciones que durante mucho tiempo permanecieron ajenas a nuestro entorno intelectual.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Como co-editor del volumen "30 Años de Psicología Dominicana: Pasado, Presente y Futuro" (UASD, 1998), dejó además un registro fundamental de la historia de la disciplina en el país.

Cátedras magistrales que marcaron generaciones

Sus clases fueron, durante más de cuatro décadas, un modelo de exposición, erudición y reflexión. Dos rasgos las distinguieron siempre en el contexto cultural dominicano.

El primero: el principio de caridad interpretativa. Contrario a la costumbre de muchos académicos —dados a ridiculizar a quienes piensan distinto y a magnificar a quienes comparten su filosofía—, el Dr. Rodríguez siempre presentó los sistemas filosóficos tratando de comprenderlos desde las perspectivas que los hacen ver mejor fundamentados. Nunca manipuló el proceso de aprendizaje para captar adeptos hacia un enfoque determinado. Permitió siempre a cada estudiante asumir posturas intelectuales propias. En una cultura con una ancestral tradición autoritaria, esa práctica fue un servicio invaluable a la construcción de mentalidades abiertas y democráticas.

El segundo: el trabajo con los textos en su lengua original. A sus cursos siempre llevó las obras de los clásicos de la epistemología contemporánea tal como fueron escritas, así como los estudios más recientes publicados en la cultura anglosajona —la más influyente del mundo académico y, sin embargo, la más desconocida por nuestra juventud intelectual, más afín a las tradiciones metafísicas francesa y alemana—. Se recuerda al profesor Rodríguez corrigiendo en clase las traducciones al castellano que distorsionaban el pensamiento de un autor, salvando al pensador de la traición del traductor.

Un maestro que dejó huella

El doctor Enerio Rodríguez Arias deja tras de sí una obra intelectual sólida, una institución —el Departamento de Psicología de la UASD— que lleva su impronta, y generaciones de profesionales formados bajo su magisterio. Fue, para muchos, el maestro y mentor que inclinó sus vocaciones intelectuales en el momento decisivo.

Su partida deja un vacío que difícilmente podrá llenarse. Pero también deja una herencia: la de pensar con rigor, con honestidad y con respeto por las ideas ajenas. En eso, el profesor Rodríguez fue, hasta el final, un ejemplo.

Que descanse en paz.

Lee más en Acento.com.do

Al profesor Enerio Rodríguez Arias, con todo mi respeto y admiración | Acento

Disertaciones de Enerio | Acento

Enerio Rodríguez Arias | Acento

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más