El próximo 12 de agosto, un eclipse solar total será visible en una franja privilegiada de España, especialmente en la provincia de Ávila.

El fenómeno, considerado por expertos como uno de los más impactantes de la naturaleza, promete atraer tanto a aficionados como a turistas y científicos.

Desde la Antigüedad, la observación de los eclipses ha sido clave para el desarrollo de la astronomía, la navegación y la medición del tiempo.

La regularidad de estos fenómenos, determinada por los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol, permitió a las civilizaciones antiguas construir calendarios y comprender mejor el universo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

1. ¿Qué es un eclipse solar?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra que oscurece temporalmente el día.

Durante la totalidad, se puede observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, normalmente invisible a simple vista.

Los eclipses solares totales son poco frecuentes en una misma región.

2. ¿Cuántos tipos de eclipses solares existen?

Existen cuatro tipos principales:

Total: la Luna cubre completamente el Sol.

Parcial: solo una parte del Sol queda cubierta.

Anular: la Luna no alcanza a tapar totalmente el Sol y deja visible un “anillo de fuego”.

Híbrido: cambia entre total y anular según el lugar desde donde se observe.

3. ¿Por qué no ocurren eclipses solares todos los meses?

Aunque la Luna orbita la Tierra cada mes, su trayectoria está ligeramente inclinada respecto a la órbita terrestre alrededor del Sol. Por eso, la mayoría de las veces la Luna pasa por encima o por debajo del Sol sin bloquearlo.

Leer también: Eclipse solar: Cuándo será, desde cuáles países podrá verse y qué pasa con República Dominicana

4. ¿Es peligroso mirar un eclipse solar?

Sí. Observar directamente el Sol sin protección adecuada puede causar daños permanentes en la vista. Los expertos recomiendan usar gafas especiales certificadas para eclipses o métodos de observación indirecta.

5. ¿Por qué los eclipses solares son importantes para la ciencia?

Los eclipses han permitido importantes descubrimientos científicos. Durante un eclipse total, los investigadores pueden estudiar la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, y analizar fenómenos que normalmente no son visibles debido al intenso brillo solar.

6. ¿Desde dónde se verá mejor?

La franja de totalidad atravesará principalmente el noreste de España, donde el fenómeno podrá observarse en todo su esplendor cerca del ocaso. Otras regiones europeas podrán ver el eclipse de manera parcial, pero la experiencia completa estará reservada para quienes se encuentren dentro de la zona de sombra total.

La trayectoria del eclipse abarcará principalmente regiones de Europa y Norteamérica. Según la información disponible, los países que estarán en la franja de totalidad —es decir, donde el Sol quedará completamente cubierto— incluyen:

Islandia

Groenlandia

Parte del norte de Portugal

Algunas regiones del oeste de Rusia

Zonas del noreste de Canadá y Estados Unidos

En estos lugares, el eclipse podrá observarse en su totalidad, con una duración de oscuridad que puede variar entre 2 y 4 minutos, dependiendo de la ubicación exacta.

7. ¿Se verá en República Dominicana?

En República Dominicana, el eclipse no será total, pero sí se podrá apreciar como un eclipse parcial. Esto significa que una parte del disco solar será cubierta por la Luna, generando un notable descenso en la luminosidad y permitiendo una experiencia astronómica significativa para el público local.

Astrónomos y aficionados dominicanos ya se preparan para el evento, organizando actividades de observación y charlas educativas. Se recomienda el uso de filtros solares certificados para la observación segura, ya que mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en la visión.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más