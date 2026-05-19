Agosto de 2026 marcará una fecha clave para la astronomía mundial: un eclipse solar total recorrerá el hemisferio norte, ofreciendo un espectáculo único a quienes se encuentren en la trayectoria de la sombra lunar.

En esta fecha, millones de personas en Europa y Norteamérica tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar total, el primero en dos décadas en cruzar el continente europeo.

Astrónomos y aficionados se preparan para un evento que promete ser un hito en la observación astronómica.

Cuándo será el eclipse solar

El próximo eclipse solar importante será un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

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El eclipse del 12 de agosto de 2026 será especialmente relevante porque marcará el primer eclipse total visible en Europa desde 2006, rompiendo una pausa de dos décadas para los observadores del continente.

Según la NASA Science, este fenómeno será uno de los eventos astronómicos más destacados de 2026.

La agencia explica que durante un eclipse total la Luna bloquea completamente la luz del Sol durante unos minutos, permitiendo observar la corona solar.

Dónde se podrá ver el eclipse solar en su totalidad

La NASA informó que el eclipse solar total de 2027 ocurrirá el lunes 2 de agosto y tendrá una duración inusualmente prolongada: 6 minutos y 22 segundos en su punto máximo. Esta extensión es excepcional, ya que la mayoría de los eclipses solares totales suelen durar entre 2 y 4 minutos.

La trayectoria de la sombra lunar, conocida como umbra, comenzará sobre el océano Ártico, cerca del Polo Norte, y se desplazará hacia el hemisferio occidental. Las regiones privilegiadas para observar el eclipse total serán:

Groenlandia

Islandia (especialmente la capital, Reikiavik)

(especialmente la capital, Reikiavik) Norte de España (ciudades como La Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao y Zaragoza)

(ciudades como La Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao y Zaragoza) Algunas localidades de Portugal (aunque la duración de la totalidad será de apenas unos segundos)

En el resto de Europa, Norteamérica y el norte de África, el eclipse será visible de forma parcial, es decir, el Sol no quedará completamente cubierto.

España, epicentro de la observación astronómica

Astrónomos destacan que España será uno de los puntos de mayor interés mundial, no solo por el eclipse de 2026, sino porque el país volverá a ser protagonista de otro eclipse total el 2 de agosto de 2027. En esa ocasión, la sombra lunar cruzará el sur de la península ibérica y el norte de África, consolidando a la región como un destino clave para la astronomía en los próximos años.

¿Dónde ver el eclipse solar en República Dominicana?

En República Dominicana, el eclipse no será total, pero sí podrá observarse de manera parcial. Esto significa que una porción del Sol será cubierta por la Luna, generando un oscurecimiento parcial del cielo durante el máximo del fenómeno.

La magnitud exacta de la cobertura dependerá de la ubicación dentro del país y de la hora local en que ocurra el máximo del eclipse, datos que los observatorios y servicios meteorológicos locales suelen publicar en las semanas previas al evento.

Para República Dominicana y el Caribe, los eclipses totales de Sol son poco frecuentes, por lo que los fenómenos parciales representan oportunidades valiosas para la divulgación científica y la observación segura del cielo.

Este eclipse es especialmente relevante porque marca el regreso de la totalidad solar a Europa tras dos décadas, y anticipa otro evento similar en agosto de 2027, cuando la sombra lunar cruzará el sur de la península ibérica y el norte de África.

Para quienes deseen observar el eclipse, es fundamental utilizar protección ocular adecuada, como lentes certificados para eclipses solares, ya que mirar directamente al Sol, incluso durante un eclipse parcial, puede causar daños irreversibles en la visión.

¿Por qué este eclipse solar será tan especial?

La duración del eclipse se debe a la posición geométrica de la Luna respecto a la Tierra. En este caso, la Luna estará lo suficientemente cerca de nuestro planeta como para cubrir completamente el disco solar durante un periodo más prolongado de lo habitual. Esto permitirá a científicos y aficionados disfrutar de una observación más detallada de la corona solar y otros fenómenos asociados.

Además, el año 2027 traerá otro evento relevante: un eclipse anular el 16 de febrero, conocido como “anillo de fuego”. En esa ocasión, la Luna estará en el apogeo (su punto más alejado de la Tierra), por lo que no cubrirá completamente el Sol y se verá un aro luminoso alrededor de la silueta lunar. La fase anular de este eclipse durará aproximadamente 44 minutos, aunque la franja de visibilidad no incluirá a México ni a gran parte del hemisferio norte.

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