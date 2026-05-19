El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad financiera afectada e implicado en el caso de presunto fraude millonario que investiga el Ministerio Público.

La nueva audiencia fue fijada para el próximo viernes, debido a que el imputado no contaba con representación legal al momento de celebrarse la vista judicial.

Cepeda Núñez fue arrestado la tarde del lunes mediante una orden judicial, luego de entregarse voluntariamente ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Coerción contra otros imputados

Para este miércoles también está previsto el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los imputados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte y Juan Antonio Ureña.

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La audiencia contra este grupo fue aplazada el pasado lunes para permitir que las defensas prepararan sus presupuestos y argumentos.

Asimismo, el proceso ya había sido suspendido el pasado 15 de mayo, luego de que los abogados de los acusados solicitaran más tiempo para estudiar el expediente y estructurar su estrategia jurídica.

El Ministerio Público continúa las investigaciones sobre el caso, mientras avanza el proceso judicial para determinar las responsabilidades de los involucrados en el presunto desfalco que afecta a la entidad financiera.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más