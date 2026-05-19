La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reconoció este lunes que el sistema estatal ha fallado en la protección de las mujeres víctimas de violencia, en medio del aumento de los feminicidios y de las críticas por la falta de respuestas efectivas ante un problema que continúa cobrando vidas.

“Realmente el sistema ha fallado a la mujer dominicana. Esto es muy doloroso. No podemos seguir permitiendo una muerte más, un feminicidio más”, expresó la funcionaria al ser abordada por periodistas sobre el incremento de estos crímenes y las recientes declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien también admitió fallas institucionales.

Las declaraciones de Peña se producen en un contexto de cuestionamientos sobre la eficacia de los protocolos de prevención, protección y seguimiento de denuncias por violencia de género, especialmente tras casos recientes en los que víctimas habían alertado previamente a las autoridades.

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Aunque la vicepresidenta afirmó que el Gobierno trabaja en nuevas estrategias, evitó ofrecer detalles concretos sobre medidas inmediatas o cambios específicos en los protocolos de actuación.

“Todas las instituciones del Gobierno tenemos que abordarlo desde educación”, sostuvo Peña, al plantear que la prevención debe comenzar desde las escuelas y la formación en convivencia y respeto.

Sin embargo, ante preguntas insistentes de los periodistas sobre acciones puntuales para frenar los feminicidios, la funcionaria se limitó a señalar que las instituciones deben cumplir con lo establecido y fortalecer las políticas existentes.

“Se ha demostrado que hay que fortalecer esas estrategias, esas políticas, porque no es suficiente, por ejemplo, como en el caso de Esperanza, con solamente denunciar”, afirmó.

La vicepresidenta reveló que el tema fue abordado en una reunión celebrada tras la Fuerza de Tarea conjunta del Gobierno y adelantó que este lunes continuarían los trabajos interinstitucionales para definir nuevas acciones frente a la problemática.

“Es imposible que nosotros estemos contando siete feminicidios en lo que va de este año”, manifestó Peña, al calificar la situación como alarmante.

Las declaraciones evidencian el reconocimiento oficial de que las herramientas actuales de prevención y protección no han logrado contener la violencia machista, pese a las campañas institucionales y las rutas de denuncia existentes.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han advertido en múltiples ocasiones sobre debilidades en el sistema de seguimiento a denuncias, la falta de protección efectiva para víctimas en riesgo y las limitaciones en la coordinación entre instituciones encargadas de atender estos casos.

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