El presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Ernesto Martínez Staffeld, anunció que a partir del próximo mes de junio la organización pondrá en marcha el Índice de Actividad Comercial y Confianza del Comercio, un nuevo instrumento que buscará medir el desempeño del sector y las expectativas de sus miembros, con el objetivo de aportar información útil para la toma de decisiones.

Al hablar sobre el entorno económico, Martínez Staffeld subrayó el papel de la principal entidad recaudadora del Estado dominicano, a la que atribuyó una función “fundamental” para la sostenibilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de un ambiente económico con mayor transparencia, competencia y “reglas claras para todos”.

En ese contexto, el dirigente empresarial resaltó que el sector comercial es “uno de los motores de la economía nacional” y lo describió como el ámbito que más empleo formal genera y el que realiza el mayor aporte a la seguridad social, en un momento en que—según señaló—se discute una “próxima reforma” vinculada a la Ley 116-01.

Martínez Staffeld también afirmó que el comercio es el segundo sector que más aporta al PIB y “el segundo sector más grande” de la economía dominicana, por lo que consideró “esencial” seguir fortaleciendo espacios de intercambio que permitan construir “soluciones conjuntas” y promover un entorno de negocios “cada vez más equitativo, transparente y competitivo”.

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Un “termómetro” del comercio organizado

De acuerdo con el anuncio, el Índice de Actividad Comercial y Confianza del Comercio ONEC funcionará como un “termómetro” para observar el comportamiento del sector y las expectativas de los miembros de la organización, y permitirá generar información oportuna sobre la evolución de los distintos segmentos del comercio formal dominicano.

Para su implementación, el presidente de la ONEC pidió el respaldo de la membresía, al señalar que el nuevo indicador requerirá la colaboración de los participantes para reflejar el “estado del comercio organizado dominicano”.

Con ello, sostuvo, la entidad busca reafirmar su compromiso con una comunicación más cercana y con la producción de información que sirva tanto al sector privado como a las autoridades.

Agenda de seguimiento

En su intervención, Martínez Staffeld aprovechó para recordar que “mañana” se realizará el diálogo conversatorio económico que la organización desarrolla de manera mensual, al que calificó como un espacio de apoyo para la inversión.

El anuncio del nuevo índice se enmarca en el interés de la ONEC por ampliar los mecanismos de medición y seguimiento del desempeño del comercio formal, en un escenario donde la organización insiste en la necesidad de fortalecer la transparencia, la competitividad y las reglas claras para el desarrollo de la actividad económica.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más