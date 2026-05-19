Un hombre murió este martes tras caer desde la torre de parqueo de Plaza Central, en la capital dominicana.

La víctima fue identificada como Joselito de la Rosario Paulino, de 50 años.

De forma preliminar, se informó que se trata de un comerciante, propietario de una tienda de celulares.

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Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas del incidente, si se trató de un accidente, un acto voluntario o si hubo intervención de terceros.

El suceso ocurrió en horas de la mañana, cuando la víctima cayó desde una de las alturas del estacionamiento del conocido centro comercial.

Al lugar acudieron unidades de emergencia y agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área y procedieron a recabar información.

Las autoridades tampoco han confirmado si existen registros de cámaras de seguridad que puedan aportar claridad al caso.

Síntomas de depresión, ansiedad. ¿Qué hacer?

Personas con síntomas de depresión, ansiedad o crisis emocionales pueden comunicarse al 809-544-4223, número oficial del Departamento de Salud Mental.

También está disponible el *462, una línea de apoyo psicológico y psiquiátrico activa para toda la ciudadanía, donde el Ministerio de Salud Pública ofrece asistencia gratuita en salud mental.

Para atención presencial, los servicios se ofrecen en la sede del ministerio, ubicada en la avenida Doctor Héctor Homero Hernández esquina avenida Tiradentes, Ensanche La Fe, en Santo Domingo.

Se pueden realizar consultas a través del correo electrónico saludmentalrd@ministeriodesalud.gob.do, o llamando al 809-541-3121, extensiones 9211, 9212 y 9213.

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