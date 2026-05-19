El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Camilo Rodríguez, de 52 años, acusado de matar a su expareja Indhira Carolina Beltré, de 32, en un hecho ocurrido el pasado domingo 17 de mayo en el sector Las Toronjas, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Rodríguez le provocó varias heridas de arma blanca en el cuello a la víctima mientras ambos discutían en la residencia donde ella se encontraba. El acta de levantamiento del cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) establece que Beltré murió a causa de heridas cortopunzantes en el cuello.

Las investigaciones indican que antes del crimen el imputado mantenía una persecución constante contra la mujer y acudía a los lugares donde ella se encontraba.

Rodríguez fue arrestado horas después del hecho en la avenida Ecológica, en el sector Rivera del Caribe, por agentes policiales que le daban seguimiento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La solicitud fue presentada por Jesús Manuel Núñez, procurador general de Corte de Apelación adscrito al Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas. En tanto, el fiscal Tito Oseas González Ramírez representa al Ministerio Público en el proceso.

El órgano acusador calificó provisionalmente el caso como homicidio voluntario y porte ilegal de arma blanca, delitos tipificados en el Código Penal Dominicano y en la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, aplazó la audiencia para este miércoles 20 de mayo, luego de que la defensa solicitara más tiempo para preparar sus argumentos.

El Ministerio Público sostiene que la prisión preventiva es la medida más adecuada debido al riesgo de fuga del imputado, pese a que este tiene domicilio conocido. También indicó que la solicitud está sustentada en pruebas documentales y testimoniales, incluidos testimonios de agentes policiales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más