El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que hasta el momento, en los reportes oficiales no hay dominicanos entre las personas afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia este lunes.
La Embajada y el Consulado General de República Dominicana en Bogotá mantienen comunicación con las autoridades colombianas correspondientes para ir actualizando esta información y brindar la asistencia de lugar a los dominicanos que lo necesiten.
Asimismo, la Dirección de Protección a Nacionales en el Exterior de este Ministerio mantiene habilitados sus canales directos desde Santo Domingo en el número teléfonico (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100, y el correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do.
Para reportar cualquier emergencia o solicitar orientación en Colombia, se ponen a disposición los siguientes datos de contacto:
-Embajada de República Dominicana en Colombia
Dirección: Cra. 18 #123 – 43, barrio Santa Bárbara Occidental, Usaquén, Bogotá.
Teléfono: +57 301 115 4365
Correo: embadomcolombia@mirex.gob.do
-Consulado General de República Dominicana en Bogotá, Colombia
Dirección: Avenida Carrera 19 No. 118-95, oficinas 311/312, Centro Ejecutivo Santa Bárbara, Bogotá, Colombia.
Teléfono: +1 (829) 471 4754
WhatsApp: +57 313 439 2977
Correo: consudombogota@mirex.gob.do
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