El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que hasta el momento, en los reportes oficiales no hay dominicanos entre las personas afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia este lunes.

La Embajada y el Consulado General de República Dominicana en Bogotá mantienen comunicación con las autoridades colombianas correspondientes para ir actualizando esta información y brindar la asistencia de lugar a los dominicanos que lo necesiten.

​Asimismo, la Dirección de Protección a Nacionales en el Exterior de este Ministerio mantiene habilitados sus canales directos desde Santo Domingo en el número teléfonico (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100, y el correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do.

1 de 2 | La Cancillería indicó que mantiene el seguimiento de la situación a través de los reportes oficiales. 2 de 2 | El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, hasta el momento, no hay dominicanos entre las personas afectadas por el terremoto registrado este lunes en Colombia.

​Para reportar cualquier emergencia o solicitar orientación en Colombia, se ponen a disposición los siguientes datos de contacto:

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​-Embajada de República Dominicana en Colombia

​Dirección: Cra. 18 #123 – 43, barrio Santa Bárbara Occidental, Usaquén, Bogotá.

​Teléfono: +57 301 115 4365

​Correo: embadomcolombia@mirex.gob.do

​-Consulado General de República Dominicana en Bogotá, Colombia

​Dirección: Avenida Carrera 19 No. 118-95, oficinas 311/312, Centro Ejecutivo Santa Bárbara, Bogotá, Colombia.

​Teléfono: +1 (829) 471 4754

​WhatsApp: +57 313 439 2977

​Correo: consudombogota@mirex.gob.do

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