El fuerte terremoto que sacudió el oeste de Colombia deja un balance de al menos 240 muertos y más de 1.000 heridos, según el conteo de las últimas cifras ofrecidas por las autoridades locales este martes.

El sismo de magnitud 7,4 ocurrido el lunes dejó destrucción y muerte en Chocó, donde se ubicó el epicentro, y departamentos aledaños como el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia, para un total de 240 fallecidos, de acuerdo con los datos de autoridades locales recogidos por la AFP.