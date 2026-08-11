A primera hora de la mañana, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas en las calles mientras edificios se derrumbaban o sufrían graves daños.

El sismo de magnitud 7,4 ocurrió a las 07H34 locales, según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos.

En Pereira, la ciudad más afectada hasta ahora, la mayor parte de la ciudad está sin electricidad mientras decenas de voluntarios buscan con linternas señales de vida bajo las ruinas de edificios.

"Demasiado angustiante, no tengo palabras para todo lo que está pasando en este momento. Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería", dijo Juana Marín, una mercadóloga de 25 años que buscaba frente a la plaza principal.

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En la ciudad cafetera hay 60 fallecidos, según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales que entregó el más reciente balance.

"Me siento derrotada. Es demasiado triste ver a toda la ciudad así, sabiendo que hay allá gente todavía con vida", añadió Marín.

Decenas de personas evacuan en Bogotá después del terremoto del 10 de agosto de 2026

El sismo revive la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera.

El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió hace apenas tres días, declaró el estado de emergencia y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada.

Hasta ahora se han presentado 47 réplicas, según la autoridad geológica.

"El fin del mundo"

En Cali, la tercera ciudad de Colombia, los rescatistas atienden sin descanso los barrios más afectados.

"Llegar hasta acá fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y las motos en contravía buscando sus seres queridos", dijo el socorrista Nelson Moreno, que llegó en busca de una amiga bajo dos torres de cinco pisos colapsadas. El padre de su amiga y el bebé de la mujer están heridos pero salieron con vida.

"Ahora necesitamos linternas y gafas" por el polvo, para seguir con las labores en la noche, añadió, rodeado de cientos de voluntarios con perros en el lugar.

Mapa que muestra la intensidad del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el 10 de agosto de 2026

Los rescatistas arman cadenas humanas para sacar los restos del edificio, con picos y herramientas básicas. Cada tanto gritan "silencio" para recibir las señales de vida de los atrapados.

Según un balance del presidente además de las víctimas hay 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados y 52 instituciones educativas afectadas. Solo en Cali hay 188 desaparecidos, informó.

"Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (…) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas", dijo Andrés Felipe Mejía, un rescatista voluntario en la ciudad.

Seis aeropuertos sufrieron problemas en su infraestructura y quedaron sin operación para vuelos comerciales, precisó el mandatario.

El epicentro se registró cerca de San José del Palmar, en Chocó (oeste), una región pobre que por el momento informó de 13 muertos, mientras avanzan las labores de rescate.

"Yo veía que la gente salía desnuda, la gente se tiraba de sus casas (…) desesperada", dijo Wilmer Cuesta, un estudiante de derecho que vio el desastre y decidió ayudar en el rescate en Quibdó.

Ayuda internacional

Estados Unidos, aliado del nuevo gobierno, ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.

La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE dispuso su servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate.

Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador también han ofrecido ayuda.

En Bogotá, los edificios fueron evacuados y cientos de personas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

Pese a la alarma, el alcalde Carlos Galán aseguró que en la capital solo se han reportado grietas superficiales en algunas casas y edificios.

El fútbol también se vio afectado. Los partidos programados para esta semana fueron aplazados tras el terremoto, así como dos partidos en Colombia por las copas Libertadores y Sudamericana.

El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en algunas regiones de Venezuela, la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá.

El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela.

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