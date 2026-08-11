El Distrito Nacional, Santo Domingo y San Cristóbal, en alerta verde por lluvias

El Distrito Nacional, Santo Domingo y San Cristóbal se encuentran este martes en alerta verde, debido a las lluvias pronosticadas por las autoridades para esas localidades.

Tras adoptar la medida, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomendó a las personas residentes en zonas vulnerables, abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y, además, no hacer uso de balnearios.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), una onda tropical sobre Puerto Rico incrementará este martes la humedad sobre República Dominicana y, en interacción con una vaguada ubicada al noroeste del país, provocará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche.

Las precipitaciones afectarán principalmente a La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional.

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El Indomet informó además que mantiene bajo vigilancia dos áreas con potencial de desarrollo ciclónico. La primera está asociada a una zona de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros de las islas de Cabo Verde y presenta una probabilidad de alrededor del 30 % de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas, que aumenta al 70 % durante los próximos siete días.

La segunda está vinculada a una onda tropical situada entre las costas de África y las Antillas Menores y tiene una probabilidad del 10 % de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en los próximos días, según el organismo.

Asimismo, las autoridades meteorológicas vigilan una tercera perturbación al norte de las Bahamas, asociada a una vaguada que produce aguaceros desorganizados y presenta un 10 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante los próximos dos días.

Por su ubicación y desplazamiento, esta última perturbación no representa peligro para República Dominicana.