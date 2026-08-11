El papa León XIV se declaró el martes "vivamente apenado" por el mortal terremoto que sacudió el lunes a Colombia y que dejó al menos 169 muertos y más de 600 heridos, informó el Vaticano.

El pontífice, "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos", reza por todas las víctimas, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.