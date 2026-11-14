El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre, imputado de cometer agresión sexual contra una niña de un año de edad.

La medida fue solicitada en contra de Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años de edad, arrestado por el Ministerio Público la noche del jueves.

La solicitud, presentada por el fiscal Nelson Beltré, adscrito a la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Nacional, explica que la investigación inició a partir de una alerta sobre la difusión de videos en la red social TikTok, en los que se observaba al imputado abordando temas sexuales con la víctima en brazos.

La Dirección de Área de Policía Cibernética de la Policía Nacional detectó las publicaciones mediante labores de ciberpatrullaje. A partir de la verificación del perfil, identificado como "Carlos Tejeda" y su respectivo usuario, las autoridades realizaron diligencias para establecer la identidad de la persona que se mostraba en los audiovisuales.

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Como parte de las actuaciones, el Ministerio Público obtuvo órdenes judiciales de arresto y allanamiento, emitidas por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, con el propósito de localizar dispositivos electrónicos, equipos de grabación y otros elementos vinculados con los hechos investigados.

La investigación también incluye la denuncia presentada por el padre de la niña, quien informó a las autoridades que tuvo conocimiento de lo ocurrido a través de las redes sociales. En su declaración, explicó que recibió un audiovisual en el que reconoció a su hija en brazos del imputado y observó las acciones de naturaleza sexual que derivaron en la denuncia.

Asimismo, fue entrevistada la abuela materna de la niña, quien confirmó que los hechos ocurrieron en su residencia, donde el imputado había tenido acceso a la menor. La mujer manifestó que tuvo conocimiento de los audiovisuales luego de recibir una llamada de una amiga que los había visto en TikTok.

El expediente también incorpora un informe técnico de la Dirección de Área de Policía Cibernética, remitido a la Fiscalía del Distrito Nacional el 13 de noviembre de 2026, que documenta las labores de ciberinteligencia y verificación del perfil investigado, así como capturas de las publicaciones y un disco compacto con los videos preservados durante la investigación.

El imputado fue arrestado en las instalaciones de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, del Distrito Nacional.

El Ministerio Público otorgó provisionalmente a los hechos una calificación jurídica que incluye violación de los artículos 140 y su párrafo, 179 y 180, numerales 4 y 5, de la Ley núm. 74-25; el artículo 24 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relativo a la pornografía infantil, así como los artículos 12, 16, 396 y 411 de la Ley núm. 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El Ministerio Público reitera que entiende el interés de las personas que se hicieron eco de la situación para alertar a las autoridades, al tiempo que recuerda que la reproducción del vídeo implica una violación a la ley, por lo que llamó a evitar su difusión.

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