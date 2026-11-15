Cuándo el consumo de alcohol es bueno e inocente, y culpable de los problemas dominicanos

El combate al consumo excesivo de alcohol es una prioridad fundamental de salud pública y una responsabilidad del Estado. Algunos países han establecido sistemas regulatorios estrictos que anteponen la protección de la salud a los intereses económicos vinculados con la venta de bebidas alcohólicas, después de reconocer el peso de los daños asociados al consumo.

En esos países, las políticas de control han contribuido a limitar la disponibilidad de bebidas alcohólicas y a reducir determinados riesgos relacionados con su consumo: accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, homicidios, feminicidios, enfermedades crónicas y trastornos de salud mental.

Esta podría ser una reseña también para la República Dominicana del futuro, con los matices necesarios, si reprodujera algunas de las políticas aplicadas en Suecia y otros países nórdicos, cuyo pasado estuvo marcado por graves problemas de alcoholismo y por fenómenos sociales que llegaron a conocerse como «el diluvio de licor».

En esos países, el combate al consumo nocivo de alcohol y sus consecuencias forma parte de las políticas públicas y del debate político, más allá de la orientación ideológica de los partidos.

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Del racionamiento al monopolio

A principios del siglo XX se implementó en Suecia el sistema Motbok, una libreta de racionamiento individual que limitaba la cantidad de alcohol que cada ciudadano podía comprar al mes.

Este modelo evolucionó hacia el actual monopolio estatal, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, mediante el cual el Estado sueco utiliza diversas herramientas estructurales para desincentivar el consumo.

Monopolio minorista estatal. Las bebidas con más de un 3,5 % de alcohol se venden exclusivamente en Systembolaget, una cadena de tiendas propiedad del Estado y orientada al interés público, no a maximizar las ventas. Systembolaget.

Las bebidas con más de un 3,5 % de alcohol se venden exclusivamente en Systembolaget, una cadena de tiendas propiedad del Estado y orientada al interés público, no a maximizar las ventas. Systembolaget. Restricciones de horario y servicio. Las tiendas de Systembolaget tienen horarios limitados y permanecen cerradas los domingos. El sistema restringe las condiciones de comercialización y no funciona como un establecimiento convencional que promueve ofertas para estimular las compras.

Las tiendas de Systembolaget tienen horarios limitados y permanecen cerradas los domingos. El sistema restringe las condiciones de comercialización y no funciona como un establecimiento convencional que promueve ofertas para estimular las compras. Impuestos elevados. El alcohol está sujeto a impuestos específicos que varían según el tipo de bebida y su graduación. La tributación encarece el consumo y constituye una de las herramientas utilizadas para reducir los daños relacionados con esta sustancia.

El alcohol está sujeto a impuestos específicos que varían según el tipo de bebida y su graduación. La tributación encarece el consumo y constituye una de las herramientas utilizadas para reducir los daños relacionados con esta sustancia. Límites de edad diferenciados. La edad mínima para consumir alcohol en bares o restaurantes es de 18 años, pero para comprar en el monopolio estatal se exige tener al menos 20 años.

La edad mínima para consumir alcohol en bares o restaurantes es de 18 años, pero para comprar en el monopolio estatal se exige tener al menos 20 años. Control de la publicidad. La promoción de bebidas alcohólicas está sometida a restricciones estrictas. En Suecia, por ejemplo, la legislación prohíbe los anuncios comerciales de bebidas alcohólicas en emisiones de televisión y radio. No se trata, sin embargo, de una prohibición absoluta de cualquier forma de publicidad o comunicación comercial.

La promoción de bebidas alcohólicas está sometida a restricciones estrictas. En Suecia, por ejemplo, la legislación prohíbe los anuncios comerciales de bebidas alcohólicas en emisiones de televisión y radio. No se trata, sin embargo, de una prohibición absoluta de cualquier forma de publicidad o comunicación comercial.

Sistemas de monopolio minorista

Los sistemas de monopolio minorista son una estrategia nórdica para llevar a la práctica esta visión y limitar los daños del alcohol, no solo para quienes lo consumen, sino también para las personas de su entorno.

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2025, estos monopolios estatales operan en Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y las Islas Feroe. Por tanto, no es preciso afirmar que todos los países nórdicos, con excepción de Dinamarca, mantienen ese modelo, ni incluir a Groenlandia en la lista de territorios con monopolio minorista reconocido en ese informe.

El objetivo de estos sistemas es limitar los efectos negativos del alcohol en la población y la sociedad, reduciendo el número de establecimientos donde se vende y aplicando medidas regulatorias, como la restricción de los horarios de venta y las promociones.

Cada país cuenta con su propio marco normativo sobre el alcohol, y los monopolios minoristas constituyen una parte esencial de las políticas aplicadas en los cinco territorios mencionados.

En comparación con otros sistemas de comercio de alcohol, los monopolios minoristas nórdicos han sido reconocidos como una herramienta para limitar la disponibilidad física de estas bebidas y forman parte de las estrategias internacionales de salud pública. Entre las referencias utilizadas en este campo figura el trabajo de colaboración científica Alcohol: No Ordinary Commodity (Alcohol: no es una mercancía ordinaria), elaborado por investigadores especializados en adicciones.

Proteger a los jóvenes es proteger a todos

La tributación es otra medida que muchos países nórdicos utilizan, no solo para recaudar ingresos públicos, sino también como instrumento de salud.

Los impuestos especiales sobre el alcohol forman parte de las políticas destinadas a reducir su consumo y los daños asociados. Su aplicación puede contribuir a limitar la disponibilidad económica de las bebidas, incluidos los productos de menor precio.

En los países nórdicos, la tributación también ha desempeñado un papel importante en la protección de los jóvenes frente a los efectos nocivos del alcohol. A ello se suman las medidas de prevención que se desarrollan en las familias y en los centros educativos, sociales y religiosos.

La evidencia internacional indica que los impuestos elevados sobre el alcohol pueden reducir su consumo y los daños que causa a la sociedad, incluidos los asociados a los episodios de consumo excesivo. También existen investigaciones sobre su contribución a retrasar el inicio del consumo entre los jóvenes.

La preocupación por los efectos negativos de la publicidad en los menores fue una de las razones para que países como Noruega impusieran prohibiciones estrictas a la comercialización de alcohol.

En Noruega, la prohibición general de la publicidad de bebidas alcohólicas entró en vigor el 1 de julio de 1975. La medida forma parte de una política de control que busca evitar que la promoción comercial estimule la demanda de alcohol.

¿Cómo burlar las normas y emborracharse legalmente?

No faltan los trucos y, por lo mismo, no es extraño, por ejemplo, ver a jóvenes y adultos borrachos deambular por los ascensores y pasillos de los ferris que salen de Estocolmo hacia Finlandia.

La experiencia a bordo puede resultar distinta de la que se vive en tierra, debido a las condiciones particulares de esos viajes y a las normas aplicables durante la travesía.

La anécdota ilustra una contradicción: mientras los Estados establecen restricciones para reducir el consumo, existen espacios y circunstancias en los que las prácticas de los pasajeros pueden apartarse del propósito preventivo de esas políticas.

En República Dominicana

Aunque no existe una medición nacional que permita atribuir al alcohol una proporción detallada de todos los problemas sociales, sanitarios y económicos del país, la evidencia disponible muestra que su impacto trasciende al consumidor y alcanza a las familias, los servicios de salud y la economía.

El consumo de alcohol forma parte de numerosas actividades sociales y celebraciones en República Dominicana, pero detrás de esa aceptación cultural existe un problema de salud pública cuyas consecuencias van mucho más allá de las personas que beben.

Los accidentes de tránsito, las agresiones, los feminicidios y otros homicidios, los conflictos familiares, las enfermedades del hígado, determinados tipos de cáncer, la depresión y las dificultades laborales son algunos de los ámbitos en los que el consumo nocivo de bebidas alcohólicas puede tener consecuencias.

No todos estos problemas tienen su origen en el alcohol ni sería correcto atribuirle automáticamente la responsabilidad de cada accidente, homicidio o episodio de violencia. Sin embargo, se reconoce que el consumo, particularmente cuando es excesivo o se produce en episodios de intoxicación, aumenta determinados riesgos y agrava situaciones que también dependen de factores sociales, económicos y personales.

El alcohol y los accidentes de tránsito: un riesgo que alcanza a todos

Uno de los problemas más evidentes es la conducción bajo los efectos del alcohol. La pérdida de reflejos, la reducción de la capacidad de reacción y las alteraciones en el juicio aumentan la posibilidad de sufrir accidentes, especialmente cuando se combinan con altas velocidades o con la conducción de motocicletas.

Sobre los controles de alcoholemia en conductores (octubre de 2024-2026)

Uno de los operativos piloto de alcoholemia realizado en Santo Domingo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) evaluó a 177 conductores durante la noche del viernes 25 de octubre de 2024, en la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con los resultados divulgados por las autoridades, 35 conductores presentaron indicios de alcohol en la sangre y 16 superaban el límite legal establecido.

Se asegura que la DIGESETT reportó en octubre de 2026 una reducción del 33 % en los siniestros relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol, en comparación con 2024.

Las muertes viales y el consumo de alcohol

El Observatorio Político Dominicano (OPD) informó que en 2024 se registraron 1.961 muertes por siniestros viales en República Dominicana, la cifra más alta de la serie analizada en su informe.

El estudio señala que el 58 % de esas muertes ocurrió entre sábado, domingo y lunes, especialmente en el período comprendido entre las 6:00 de la tarde y las 2:00 de la madrugada. Ese porcentaje corresponde a la distribución temporal de las muertes viales; no significa que el 58 % haya sido causado por el consumo de alcohol.

Un promedio de ocho muertes diarias en las vías dominicanas se contabiliza en la revisión de fuentes periodísticas, aunque las 1.961 muertes registradas en 2024 equivalen a un promedio aproximado de 5,4 fallecimientos diarios por siniestros viales, sin que esa cifra permita atribuirlos al alcohol.

El informe del Observatorio Político Dominicano advierte sobre la concentración de los accidentes mortales en determinados días y horarios, pero no permite convertir ese dato en una estadística de muertes atribuibles a la bebida.

La Ley 63-17 establece límites de alcoholemia para conducir. Para los conductores en general, se considera ilegal manejar cuando el nivel supera los 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o los 0,25 miligramos por litro de aire espirado.

En el caso de los motociclistas, el límite es de 0,2 gramos por litro de sangre o 0,1 miligramos por litro de aire espirado. Para los conductores de transporte público de pasajeros, transporte de carga y quienes tienen permiso de aprendizaje, el límite es cero.

El problema también aparece en los registros de emergencias durante las festividades. En la primera fase del operativo navideño de 2025, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 293 personas atendidas por intoxicación alcohólica, entre ellas 13 menores de edad, de entre 3 y 17 años.

Alcohol y violencia intrafamiliar

La intoxicación alcohólica puede reducir el autocontrol, alterar la percepción de las situaciones y favorecer reacciones impulsivas. En determinadas circunstancias, una discusión puede escalar hasta convertirse en una agresión física, una amenaza o un episodio de violencia de pareja.

La Organización Panamericana de la Salud identifica la violencia interpersonal y doméstica entre las consecuencias sociales asociadas al consumo nocivo de alcohol. Sus efectos no se limitan a quien bebe, sino que también alcanzan a las personas de su entorno.

Una investigación publicada en 2025 en la Revista de Investigación y Evaluación Educativa, vinculada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), examinó las relaciones entre consumo de sustancias, violencia intrafamiliar y roles de género entre jóvenes y adultos de San Francisco de Macorís.

El trabajo identificó manifestaciones de abuso emocional en las relaciones de pareja, incluidas humillaciones e insultos. Sus resultados permiten examinar la coexistencia de factores de riesgo, pero no demuestran que el alcohol fuera la causa exclusiva de esos episodios ni pueden extrapolarse a toda la población dominicana.

No todas las personas que consumen alcohol ejercen violencia y no todos los episodios de violencia tienen relación con las bebidas alcohólicas. Sin embargo, la intoxicación puede aumentar el peligro en relaciones donde ya existen conductas de control, amenazas, desigualdad o agresividad.

Enfermedades crónicas: un daño que puede aparecer años después

A diferencia de los accidentes y las agresiones, cuyas consecuencias pueden producirse inmediatamente después de beber, los daños asociados al consumo continuado de alcohol pueden desarrollarse durante años antes de manifestarse como una enfermedad grave.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye al alcohol un papel causal en más de 200 enfermedades, lesiones y otras condiciones de salud. Entre las principales figuran:

Cirrosis y otras enfermedades hepáticas. El consumo excesivo y prolongado puede provocar inflamación, acumulación de grasa, fibrosis y daño irreversible del hígado.

El consumo excesivo y prolongado puede provocar inflamación, acumulación de grasa, fibrosis y daño irreversible del hígado. Cáncer. Existe evidencia científica de una relación causal entre el consumo de alcohol y los cánceres de mama, hígado, colon y recto, esófago y otros órganos.

Existe evidencia científica de una relación causal entre el consumo de alcohol y los cánceres de mama, hígado, colon y recto, esófago y otros órganos. Enfermedades cardiovasculares. El consumo puede contribuir a la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares y otras afecciones del corazón y los vasos sanguíneos.

El consumo puede contribuir a la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares y otras afecciones del corazón y los vasos sanguíneos. Pancreatitis. El alcohol constituye una de las causas reconocidas de inflamación del páncreas.

El alcohol constituye una de las causas reconocidas de inflamación del páncreas. Enfermedades infecciosas. También puede aumentar la vulnerabilidad y empeorar los resultados de enfermedades como la tuberculosis.

La OMS estimó que en 2019 el consumo de alcohol estuvo relacionado con 2,6 millones de muertes en el mundo. De estas, 1,6 millones correspondieron a enfermedades no transmisibles, 700.000 a traumatismos y 300.000 a enfermedades transmisibles. Además, atribuyó al alcohol unas 401.000 muertes por cáncer en ese año.

El panorama dominicano hace especialmente relevante la prevención de estas enfermedades. Según los indicadores de la OMS, las enfermedades no transmisibles representaron el 72,2 % de las muertes registradas en el país en 2023.

Esto no significa que se pueda afirmar de manera rotunda que el alcohol haya causado ese porcentaje de fallecimientos, sino que existe una elevada carga de enfermedades crónicas en una población expuesta, entre otros factores de riesgo, al consumo de bebidas alcohólicas.

Salud mental: dependencia, depresión y conductas autodestructivas

El alcohol también tiene consecuencias sobre la salud mental. Su consumo puede generar dependencia y está asociado a trastornos de ansiedad, depresión y alteraciones del comportamiento.

En algunas personas, beber se convierte en una forma de afrontar situaciones de estrés, dificultades económicas, problemas familiares o frustraciones personales. Sin embargo, ese recurso puede terminar agravando las condiciones que se pretendían aliviar.

La dependencia alcohólica puede provocar pérdida de control sobre el consumo, necesidad de beber cantidades cada vez mayores y dificultades para abandonar la bebida, incluso cuando ya existen consecuencias físicas, familiares y laborales.

También preocupa su relación con las conductas suicidas. La intoxicación puede aumentar la impulsividad y reducir la capacidad de evaluar las consecuencias de determinadas decisiones, mientras que el consumo crónico puede coexistir con trastornos depresivos y otros problemas psicológicos.

Productividad laboral: costo que no siempre figura en las estadísticas

Las consecuencias económicas del consumo excesivo de alcohol tampoco se limitan al dinero que las personas gastan en bebidas.

Una parte importante del impacto puede manifestarse en los centros de trabajo, donde la dependencia y los patrones perjudiciales de consumo pueden provocar ausencias, disminución del rendimiento, accidentes laborales y pérdida de empleos.

Entre las consecuencias figuran:

Ausentismo por intoxicaciones, enfermedades o tratamientos.

Menor concentración y rendimiento durante la jornada laboral.

Accidentes relacionados con la reducción de reflejos y capacidad de reacción.

Conflictos entre compañeros y dificultades para cumplir responsabilidades.

Pérdida de empleos y deterioro de los ingresos familiares.

Mayores gastos sanitarios y costos para las empresas.

En República Dominicana no se dispone, entre las fuentes consultadas, de una estimación nacional que permita calcular cuánto dinero pierde la economía por el ausentismo, el presentismo o la reducción del rendimiento laboral atribuibles específicamente al alcohol. La ausencia de esa medición no significa que el problema sea menor.

Las fiestas sin alcohol

Una tendencia mundial que podría llegar a República Dominicana

Las fiestas sin alcohol, algunas de las cuales reciben nombres como Coffee Raves y Run & Coffee Parties, combinan música de DJ, baile, ejercicio y encuentros sociales con agua, café y jugos naturales en lugar de bebidas alcohólicas. Estas iniciativas se han desarrollado en distintas ciudades y ofrecen una alternativa de ocio para quienes prefieren divertirse sin consumir alcohol.

La propuesta puede atraer a jóvenes y adultos interesados en hábitos más saludables, menores gastos y diversión sin resaca. El fenómeno plantea la interrogante de si llegará a República Dominicana, donde el ron, la cerveza, el merengue y la bachata forman parte de numerosas celebraciones, y si los dominicanos estarán dispuestos a cambiar algunas costumbres para demostrar que es posible bailar y disfrutar sin consumir alcohol.

La publicación Al Mismo Tiempo recoge en su edición del 4 de noviembre un texto de José Zabala bajo este título: «Fiestas sin alcohol: la nueva moda de bailar y divertirse con agua, café y jugos naturales. ¿Llegará a República Dominicana?».

Beneficios del consumo de alcohol

Algunas investigaciones científicas han identificado posibles asociaciones entre el consumo bajo o moderado de bebidas alcohólicas y determinados indicadores cardiovasculares y metabólicos. Sin embargo, estos resultados no permiten afirmar que beber sea necesario para tener buena salud ni que una persona abstemia deba comenzar a consumir alcohol.

Como precaución fundamental para que nadie resulte engañado: los beneficios observados en determinados estudios no demuestran que consumir alcohol sea necesario para tener buena salud. También hay que distinguir entre asociaciones estadísticas y relaciones de causa y efecto.

Un análisis de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard ofrece una base para examinar esta perspectiva, especialmente en sus apartados sobre enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cálculos biliares.

Estudios científicos identifican posibles beneficios cardiovasculares

Investigaciones de las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos y de la Universidad de Harvard han encontrado asociaciones entre el consumo moderado de bebidas alcohólicas y una menor mortalidad cardiovascular. No obstante, esos resultados no justifican recomendar el alcohol como medida para mejorar la salud.

La cuestión ha generado debate entre investigadores durante décadas: ¿puede el consumo moderado de bebidas alcohólicas aportar algún beneficio al organismo?

La respuesta no es sencilla. Mientras las autoridades sanitarias advierten sobre los riesgos del etanol, algunas investigaciones han encontrado asociaciones entre la ingesta de pequeñas cantidades de alcohol y una menor incidencia de determinadas enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Uno de los trabajos relevantes en esta discusión es el informe Review of Evidence on Alcohol and Health, publicado en 2025 por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos. La investigación examinó estudios científicos sobre la relación entre el consumo moderado de alcohol y distintos resultados de salud, incluidos la mortalidad general, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

Sus conclusiones identificaron una asociación entre el consumo moderado de alcohol y una menor mortalidad por enfermedades cardiovasculares, tanto en hombres como en mujeres. El análisis de cuatro estudios encontró un riesgo un 18 % menor de mortalidad cardiovascular entre quienes consumían cantidades moderadas, en comparación con quienes nunca habían bebido alcohol.

El informe también encontró una asociación con una menor mortalidad por todas las causas. A partir de un metaanálisis de ocho investigaciones, estimó un riesgo un 16 % inferior entre los consumidores moderados frente a quienes nunca habían consumido bebidas alcohólicas.

Los autores, sin embargo, advierten que estos resultados proceden de estudios observacionales y que existen limitaciones metodológicas que impiden interpretar las asociaciones como una demostración de que el alcohol prolonga la vida.

El propio informe de las Academias Nacionales presenta una revisión de la evidencia y no ofrece recomendaciones dietéticas ni consejos para comenzar a beber.

El corazón y el metabolismo, entre los aspectos estudiados

La relación entre el alcohol y la salud cardiovascular ha sido examinada durante décadas. Algunos estudios observacionales han relacionado el consumo de cantidades pequeñas o moderadas con una menor probabilidad de sufrir determinadas enfermedades coronarias.

Una posible explicación biológica es la asociación entre el consumo de alcohol y cambios en los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL), conocidas popularmente como colesterol bueno, así como modificaciones en algunos mecanismos relacionados con la coagulación sanguínea.

Sin embargo, la Asociación Americana del Corazón (AHA) publicó en junio de 2025 una declaración científica que advierte que la evidencia sobre los efectos cardiovasculares del consumo ligero o moderado continúa siendo mixta.

La organización señala que algunos estudios observacionales sugieren posibles beneficios frente a determinadas enfermedades coronarias, pero las investigaciones que utilizan métodos genéticos para estudiar la relación no han demostrado claramente un efecto protector.

Por esa razón, la AHA sostiene que no se ha establecido una relación directa de causa y efecto entre beber alcohol y mejorar la salud del corazón.

Otro campo de investigación es la diabetes tipo 2. Investigadores de Harvard han señalado que algunos estudios observacionales relacionan el consumo moderado con una menor probabilidad de desarrollar esta enfermedad.

Una revisión publicada por Kenneth Mukamal y Eric B. Rimm, investigadores vinculados a la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard, en agosto de 2024, examinó la complejidad de los resultados científicos sobre el alcohol.

Los investigadores explicaron que los ensayos clínicos han observado reducciones en los niveles promedio de glucosa en sangre después del consumo de alcohol, mientras que determinados estudios observacionales también han encontrado una asociación con un menor riesgo de diabetes.

No obstante, aclararon que el alcohol puede elevar el riesgo de otras enfermedades y que los resultados dependen de factores individuales y de los hábitos de consumo.

La cantidad y la frecuencia cambian los resultados

Una de las dificultades de investigar los efectos del alcohol es establecer qué significa exactamente consumirlo con moderación.

Como referencia utilizada en Estados Unidos, una bebida estándar contiene aproximadamente 14 gramos de alcohol puro. Esa cantidad equivale, según la graduación, a unos 355 mililitros de cerveza con un 5 % de alcohol, 148 mililitros de vino con un 12 % o 44 mililitros de una bebida destilada con un 40 %.

La Asociación Americana del Corazón señala que quienes deciden consumir bebidas alcohólicas deben limitar su ingesta a un máximo de dos bebidas diarias para los hombres y una para las mujeres. La institución, sin embargo, insiste en que quienes no beben no deben comenzar a hacerlo por supuestos beneficios cardiovasculares. Estos límites no constituyen una recomendación para consumir alcohol ni garantizan que esas cantidades estén libres de riesgos.

También importa la manera de consumirlas. Los investigadores de Harvard han advertido que beber varias copas en una sola noche no equivale a distribuir la misma cantidad durante varios días. El consumo concentrado en pocas horas puede tener consecuencias distintas y aumentar los riesgos para la salud.

La OMS sostiene que no existe un nivel de consumo de alcohol que permita garantizar la ausencia de riesgos para la salud. Además, advierte que no se ha demostrado que los posibles beneficios cardiovasculares y metabólicos del consumo moderado compensen los riesgos de cáncer.

La discusión científica, por tanto, no enfrenta necesariamente dos posiciones incompatibles: el alcohol puede mostrar asociaciones favorables en determinados indicadores cardiovasculares y, al mismo tiempo, aumentar la probabilidad de desarrollar otras enfermedades.

La principal conclusión para el consumidor es que los posibles beneficios no constituyen una recomendación médica para beber. La abstinencia sigue siendo una opción válida y no representa una desventaja que deba corregirse mediante el consumo de bebidas alcohólicas.

Así, las investigaciones científicas permiten examinar, sin simplificaciones, una realidad más compleja: los efectos de esta sustancia dependen de la cantidad ingerida, la frecuencia, las características individuales y los riesgos que cada persona puede desarrollar.