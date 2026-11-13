"Estamos ante una infracción muy grave, muy reprochable, con penas de 20 a 30 años, no de 10 ni de cinco, como se ha establecido por algunas personas de manera errónea", advirtió el abogado Yancarlos Martínez al referirse al caso de Carlos Tejeda.

El jurista explicó que, a su juicio, los hechos atribuidos al imputado podrían configurar varias infracciones penales, entre ellas agresión sexual contra una menor de edad y explotación sexual por la publicación de material audiovisual de naturaleza sexual.

Martínez indicó que el artículo 134, párrafo 3, del Código Penal contempla penas de 20 a 30 años bajo las circunstancias que describió. Asimismo, citó los artículos 180 y 181, relativos a la explotación sexual de menores.

En ese sentido, sostuvo que podrían concurrir dos infracciones penales y que los artículos 46 y 49 permiten el concurso de infracciones y el cúmulo de penas, por lo que la sanción podría alcanzar hasta 60 años, siempre que los hechos y las condiciones jurídicas correspondientes sean demostrados en los tribunales.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que los familiares desistan de las denuncias, Martínez afirmó que el Ministerio Público tiene facultad para continuar con la persecución penal, debido a que se trata de una presunta vulneración de los derechos de una menor de edad.

"Esa niña, es su papá el Estado dominicano", expresó el abogado, al explicar que la Fiscalía del Distrito Nacional puede continuar con el proceso independientemente de la decisión que adopten los familiares.

También advirtió que este tipo de situaciones suelen producirse dentro del entorno familiar, por lo que llamó a los padres y tutores a mantener la supervisión y protección de sus hijos.

El abogado aprovechó para orientar a los medios de comunicación y a la ciudadanía sobre el tratamiento de materiales audiovisuales relacionados con agresiones sexuales contra menores.

Explicó que se puede denunciar y exponer públicamente la conducta del adulto señalado, pero nunca divulgar el rostro, el nombre, la voz ni ningún elemento que permita identificar a la víctima.

Martínez precisó que la difusión de este tipo de contenidos puede constituir un delito, aunque consideró que las autoridades deben evaluar el contexto cuando una persona comparte material con la intención de denunciar, por desconocimiento de las disposiciones legales.

Advirtió que la difusión de pornografía infantil puede conllevar penas de dos a cinco años, según explicó, e insistió en la necesidad de educar a la población para evitar la revictimización de los menores.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más