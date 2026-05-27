El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunciaron la implementación del programa "Práctica Virtual de Educación para la Seguridad Vial", una iniciativa dirigida a estudiantes de sexto de Secundaria con el propósito de fortalecer la formación ciudadana y promover conductas responsables en las vías públicas.

El proyecto permitirá que los estudiantes accedan desde las aulas a contenidos interactivos sobre seguridad vial mediante computadoras, tabletas y teléfonos móviles, de acuerdo con las orientaciones establecidas por cada centro educativo.

La iniciativa forma parte de la Hoja de Ruta impulsada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, para garantizar una formación integral en todo el sistema preuniversitario, incorporando competencias ciudadanas y valores orientados a la convivencia responsable y la preservación de la vida.

¿Qué aprenderán los estudiantes con este programa?

La herramienta pedagógica busca aportar a los estudiantes conocimientos sobre normas de tránsito, prevención de accidentes y uso responsable de los espacios públicos, con el fin de contribuir a la construcción de una cultura de seguridad vial en el país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las actividades incluyen análisis de casos, resolución de situaciones viales cotidianas, debates, investigaciones escolares y estudio de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en cumplimiento de la Ordenanza 02-2025 sobre Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana.

Estudiantes podrán acreditar horas del Servicio Social Estudiantil con educación vial

Como parte de los acuerdos interinstitucionales, los estudiantes de bachillerato podrán completar hasta 30 de las 60 horas del Servicio Social Estudiantil en educación vial mediante una de las insignias integradas al voluntariado "Agentes al 100″, fortaleciendo su participación activa en acciones de sensibilización y prevención.

El proyecto permitirá que los estudiantes accedan desde las aulas a contenidos interactivos sobre seguridad vial mediante computadoras, tabletas y teléfonos móviles

Más de 600 docentes y técnicos capacitados desde 2024

Previo a la implementación del programa, se desarrollaron procesos de capacitación dirigidos a técnicos regionales, distritales y docentes del área de Ciencias Sociales, quienes recibieron formación especializada en estrategias de educación vial.

Más de 600 técnicos y docentes han sido formados desde 2024 en el uso de herramientas pedagógicas elaboradas por el Intrant, lo que ha permitido avanzar en la incorporación de la educación vial como eje transversal en las aulas. Actualmente, la meta priorizada es alcanzar 300,000 alumnos capacitados para el año 2028.

Una crisis vial que hace urgente la educación desde las aulas

El anuncio llega en un momento en que la violencia e imprudencia en las vías dominicanas han escalado a niveles de alarma nacional. Los accidentes de tránsito en República Dominicana cobran más de 3,000 vidas al año y representan un gasto equivalente al 2.21% del Producto Interno Bruto (PIB), dejando además más de 100,000 lesionados anuales. El 69% de los fallecidos son usuarios de motocicletas.

El caso que más conmocionó a la opinión pública en las últimas semanas fue la agresión a un conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) en el sector de Herrera, perpetrada por un grupo de motoconchistas mientras el chofer transportaba niños hacia la escuela. El hecho se viralizó en redes sociales y generó una reacción inmediata del ministro De Camps, quien anunció que el Minerd se constituiría como actor civil en el proceso judicial. La justicia dictó tres meses de prisión preventiva contra el motorista implicado.

El incidente desencadenó una respuesta institucional en cadena: la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ordenó operativos de fiscalización que resultaron en más de 19,000 motociclistas revisados y 6,000 unidades retenidas en el Gran Santo Domingo. La Cámara de Diputados también convocó a representantes del sector transporte para abordar la creciente ola de violencia vial.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más