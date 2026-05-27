El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió la Orden Departamental 011-2026, una nueva política nacional que regula el uso de celulares, pantallas y dispositivos móviles en centros educativos públicos y privados del país.

La disposición busca reducir el impacto negativo del uso excesivo de pantallas en el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia escolar, al tiempo que promueve un uso “más seguro, equilibrado y responsable” de la tecnología dentro de las aulas.

¿Qué establece la nueva norma?

La política divide las reglas según el nivel educativo:

Nivel Inicial

Queda prohibido el uso de teléfonos celulares personales.

La medida busca proteger el desarrollo temprano y reducir la exposición a pantallas.

Nivel Primario

El uso de celulares estará restringido.

Cada centro educativo deberá definir protocolos internos sobre cuándo y cómo pueden utilizarse.

Nivel Secundario

Los dispositivos podrán usarse únicamente con fines pedagógicos.

El uso deberá estar supervisado por docentes y regulado por cada institución.

¿Qué deberán hacer las escuelas?

La orden dispone que cada centro educativo cree protocolos internos sobre:

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uso de celulares,

convivencia digital,

protección de datos,

y prevención del ciberacoso.

Estas reglas deberán integrarse a los manuales de convivencia escolar y elaborarse junto a docentes, familias y estudiantes.

Además, las escuelas deberán promover:

pausas activas,

reducción del tiempo frente a pantallas,

y actividades alternativas durante la jornada escolar.

¿Qué queda prohibido?

La normativa prohíbe:

grabar imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes o personal administrativo sin consentimiento;

difundir contenido sin autorización;

prácticas de humillación digital y ciberacoso.

También incorpora medidas relacionadas con privacidad y protección de datos dentro de la comunidad educativa.

¿Habrá excepciones?

Sí. La disposición contempla excepciones para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran herramientas tecnológicas para aprendizaje o accesibilidad.

Asimismo, el Ministerio de Educación de la República Dominicana anunció programas de formación sobre:

bienestar digital,

uso responsable de la tecnología,

inteligencia artificial,

y protección de datos,

dirigidos a docentes, personal administrativo y familias.

¿Qué dijo Educación?

Según explicó Luis Miguel De Camps, el objetivo no es eliminar la tecnología de las aulas, sino garantizar que contribuya al aprendizaje y no afecte la atención ni la convivencia escolar.

“La tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención”, expresó el funcionario a través de su cuenta en X.

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