El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió la Orden Departamental 011-2026, una nueva política nacional que regula el uso de celulares, pantallas y dispositivos móviles en centros educativos públicos y privados del país.
La disposición busca reducir el impacto negativo del uso excesivo de pantallas en el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia escolar, al tiempo que promueve un uso “más seguro, equilibrado y responsable” de la tecnología dentro de las aulas.
¿Qué establece la nueva norma?
La política divide las reglas según el nivel educativo:
Nivel Inicial
- Queda prohibido el uso de teléfonos celulares personales.
- La medida busca proteger el desarrollo temprano y reducir la exposición a pantallas.
Nivel Primario
- El uso de celulares estará restringido.
- Cada centro educativo deberá definir protocolos internos sobre cuándo y cómo pueden utilizarse.
Nivel Secundario
- Los dispositivos podrán usarse únicamente con fines pedagógicos.
- El uso deberá estar supervisado por docentes y regulado por cada institución.
¿Qué deberán hacer las escuelas?
La orden dispone que cada centro educativo cree protocolos internos sobre:
- uso de celulares,
- convivencia digital,
- protección de datos,
- y prevención del ciberacoso.
Estas reglas deberán integrarse a los manuales de convivencia escolar y elaborarse junto a docentes, familias y estudiantes.
Además, las escuelas deberán promover:
- pausas activas,
- reducción del tiempo frente a pantallas,
- y actividades alternativas durante la jornada escolar.
¿Qué queda prohibido?
La normativa prohíbe:
- grabar imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes o personal administrativo sin consentimiento;
- difundir contenido sin autorización;
- prácticas de humillación digital y ciberacoso.
También incorpora medidas relacionadas con privacidad y protección de datos dentro de la comunidad educativa.
¿Habrá excepciones?
Sí. La disposición contempla excepciones para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran herramientas tecnológicas para aprendizaje o accesibilidad.
Asimismo, el Ministerio de Educación de la República Dominicana anunció programas de formación sobre:
- bienestar digital,
- uso responsable de la tecnología,
- inteligencia artificial,
- y protección de datos,
dirigidos a docentes, personal administrativo y familias.
¿Qué dijo Educación?
Según explicó Luis Miguel De Camps, el objetivo no es eliminar la tecnología de las aulas, sino garantizar que contribuya al aprendizaje y no afecte la atención ni la convivencia escolar.
“La tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención”, expresó el funcionario a través de su cuenta en X.
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