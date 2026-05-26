Ante las evidencias presentadas por el Ministerio Público, una jueza dictó este martes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre que agredió física y verbalmente a un conductor de un autobús del Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE), en el sector El Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste, el pasado 21 de mayo.

Gregrori Gelabert González enfrenta cargos por haber agredido física y verbalmente a Henry Yubane Arias González, chofer del TRAE para el Distrito Escolar 15-05.

La investigación en curso, a cargo de la fiscal Anyelina Vicioso, indica que el hecho sucedió cuando el chofer del transporte escolar llevaba a bordo varios estudiantes que presenciaron el momento en que el imputado, luego de un roce de vehículos, inició una discusión con el conductor e inmediatamente lo golpeó en el rostro causándole varias heridas.

En el hecho, Gelabert González, quien según se ha establecido realiza labores de motoconcho, también agredió a la asistente del chofer, Ybianca Yinet Castillo, quien reclamó por lo ocurrido, y a Wilkins Emergido, quien intentó grabar con su teléfono móvil la agresión cometida por el imputado en contra de Arias González.

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El expediente también explica que tres estudiantes adolescentes que se encontraban en el vehículo se asustaron, entraron en pánico y procedieron a bajarse del autobús.

Durante la audiencia, el fiscal Sandy Santana, indicó que las acciones delictivas cometidas por el imputado quedaron captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en el autobús, cuyas grabaciones serán remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para ser analizadas y aportadas como pruebas en las distintas fases del proceso.

La jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, acogió la calificación jurídica provisional presentada por la fiscalía, que consiste en la violación al artículo 309 del Código Penal Dominicano, así como violación al artículo 396 de la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Gelabert González deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Las Parras, del municipio de Guerra, de la provincia Santo Domingo.

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