El año escolar 2026-2027 todavía no ha comenzado, pero el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) ya trabaja a fondo para que el regreso a las aulas sea ordenado y sin contratiempos. Desde la distribución de libros y mobiliario hasta la capacitación de docentes, estos son los avances clave que debe conocer.

¿Cuándo se confirma la fecha de inicio?

El Calendario Escolar 2026-2027 aún no tiene fecha oficial, pero la propuesta será presentada ante el Consejo Nacional de Educación el próximo 9 de junio. Una vez aprobada, el Minerd la comunicará públicamente.

Preinscripciones: cómo inscribirse

El Ministerio habilitó una herramienta tecnológica para facilitar la preinscripción de estudiantes y la gestión de cupos en los centros educativos públicos. Si su hijo o hija va a ingresar a un nuevo centro, ya puede iniciar el proceso en línea a través de los canales oficiales del Minerd.

Libros y cuadernos: ¿ya están disponibles?

Cuadernos de trabajo: ya se distribuyeron 3,720,563 ejemplares en 105 distritos educativos entre abril y mayo. Están dirigidos a estudiantes del segundo ciclo del Nivel Primario y todos los grados del Nivel Secundario.

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Libros de texto: hay 6,029,476 libros en almacén. La distribución comenzará en junio.

Registros de grados: el Minerd ya cuenta con 144,500 ejemplares disponibles para el próximo año escolar.

Mobiliario escolar: ¿su escuela ya tiene lo necesario?

Tras un levantamiento nacional de necesidades en los distritos educativos, ya fueron distribuidas 351,330 unidades entre butacas y sillas-mesas, beneficiando a 2,534 centros educativos en 152 distritos del país.

Kits de útiles escolares

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) entregó aproximadamente 204,844 kits de utilería escolar, llegando a 380 centros educativos en siete distritos. La distribución continúa.

Formación docente: más de 186,000 educadores se capacitan

El Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos diseñó un programa de formación en metodologías pedagógicas innovadoras y uso de recursos didácticos y tecnológicos, en el marco de la Jornada de Verano 2026.

El plan apunta a capacitar de forma escalonada a más de 186, 634 técnicos, directores, coordinadores y docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

¿Cómo se organiza el Minerd para este proceso?

El ministro Luis Miguel De Camps conformó, mediante la Orden Departamental núm. 04/2026, una comisión especial de inicio del año escolar. El trabajo se organiza en torno a cinco ejes estratégicos y ocho equipos operativos, más un equipo de seguimiento que emite alertas tempranas ante posibles retrasos.

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