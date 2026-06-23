El dolor y la consternación marcaron el último adiós a Nancy Sánchez Gálvez en el sector La Ciénaga, del Distrito Nacional. Familiares, amigos y vecinos acudieron al velatorio de la mujer que murió en un hecho violento ocurrido en las inmediaciones del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.

Mientras las autoridades investigan el caso, sus allegados reclaman justicia y recuerdan a la víctima como una madre trabajadora, dedicada a sus hijos y con proyectos por realizar.

"Mi hija no tenía paz", expresó entre lágrimas Teodora Sánchez, madre de la víctima.

Según relató, Nancy vivía bajo una constante presión debido a los celos y al comportamiento controlador de su pareja sentimental.

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"Era una persona luchadora. Lo único que pido es justicia. Que este caso no quede impune y que las autoridades actúen sin privilegios para nadie". Teodora Sánchez, madre de Nancy Sánchez Gálvez.

La tragedia dejó a cinco menores en la orfandad, una situación que ha profundizado el dolor de sus familiares.

Los testimonios de allegados coinciden en describir una relación que, con el paso del tiempo, se habría tornado cada vez más conflictiva. Santa María Jiménez, amiga cercana de la víctima, aseguró que Nancy buscaba con frecuencia el apoyo de familiares y amistades porque temía quedarse sola con quien presuntamente la acosaba.

"Al principio parecía una persona amable, pero luego comenzó a mostrar conductas agresivas. Ella buscaba refugio donde se sintiera segura", relató.

El caso ha generado indignación y reavivado el debate sobre la violencia contra las mujeres en República Dominicana. Organizaciones sociales y ciudadanos han vuelto a cuestionar si las señales de alerta están siendo atendidas a tiempo y si existen mecanismos suficientes para proteger a quienes enfrentan situaciones de riesgo.

Mientras avanzan las investigaciones, una familia enfrenta una pérdida irreparable y una comunidad se suma al reclamo de justicia para Nancy, cuyo nombre se suma a la larga lista de víctimas de la violencia de género en el país.

Arresto de su expareja tras el crimen

La Policía Nacional informó este lunes el arresto de Tony Vallejo Méndez, sargento mayor del Ejército de República Dominicana, señalado como presunto responsable de la muerte a tiros de su pareja sentimental, Nancy Sánchez Gálvez, en un hecho ocurrido en el área de estacionamiento de la emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.

De acuerdo con las autoridades, durante el incidente también resultó herida Marilenmy Cuello, de 45 años, quien permanece ingresada en una unidad de cuidados intensivos. La Policía indicó que el detenido fue localizado horas después en el Hospital Municipal Ciudad Juan Bosch, donde recibía atenciones médicas tras ser trasladado por familiares.

Según el informe preliminar, Vallejo Méndez presentaba un cuadro de presunta intoxicación asociado al consumo de alcohol u otra sustancia, una circunstancia que aún es objeto de investigación. Posteriormente fue trasladado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas bajo custodia policial.

Las autoridades sostienen que el hecho habría estado vinculado a un conflicto de carácter personal y familiar, aunque las circunstancias exactas continúan bajo investigación. La Policía y el Ministerio Público informaron que mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso se suma a la lista de hechos de violencia contra las mujeres que han generado preocupación en el país y reavivado el debate sobre la prevención de la violencia de género y la respuesta de las instituciones ante situaciones de riesgo.

Busca ayuda

Si sufres violencia de género, no estás sola. Puedes contactar la línea *212. El servicio está dirigido a todas las mujeres, con sus niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de cualquier tipo de violencia, sin discriminación de raza, nacionalidad, religión o condición social. Los rescates se realizan con el Departamento de Atención a la Violencia en el Gran Santo Domingo, en coordinación con el 911 de la Policía Nacional y a través de las Oficinas Provinciales de la Mujer (OPM) y Oficinas Municipales de la Mujer (OMM), en coordinación con los destacamentos policiales de las provincias y municipios.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más