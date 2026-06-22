Un hombre fue detenido para fines de investigación por la muerte de una mujer en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el detenido sería la pareja de la víctima, identificada como Nancy Sánchez Gálvez, aunque las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

La mujer falleció tras ser atacada mientras se encontraba en el área de emergencias en el centro de salud, un hecho que generó alarma entre pacientes, familiares y personal médico.

Miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento correspondiente y continúan recopilando evidencias y testimonios para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades de lugar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las autoridades indicaron que el hombre fue puesto bajo custodia para fines de investigación y que en las próximas horas se ofrecerán mayores detalles sobre el caso.

Crimen habría sido en el estacionamiento

La tarde de este lunes, el director del centro, Andy de León, indicó que el incidente en el que falleció la mujer y causó heridas a otra habría ocurrido durante un asalto perpetrado la noche del domingo en el área de estacionamiento del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras.

La herida responde al nombre de Marilenny Cuello, de 45 años.

De acuerdo con la versión ofrecida por el médico, la víctima se encontraba dentro de un vehículo cuando un hombre que se desplazaba en una motocicleta se acercó y le exigió la entrega de su teléfono celular. En medio del hecho, el asaltante realizó varios disparos que impactaron a la mujer, quien falleció en el lugar

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más